Марк Дэйгнолт о Николе Топиче: «С ума сойти, как химиотерапия влияет на физическое состояние. С точки зрения кондиций он даже не близко к своему уровню»

Дэйгнолт заявил, что Топичу предстоит еще долгий путь восстановления после химиотерапии.

Сербский защитник «Оклахомы» Никола Топич дебютировал в НБА , набрав свои первые очки в карьере после борьбы с раком яичек.

После операции, перенесенной в октябре, и курса химиотерапии, он постепенно восстанавливал форму.

Главный тренер «Тандер» Марк Дэйгнолт оценил текущее состояние 20-летнего разыгрывающего.

«Он находится на начальной стадии возвращения к полноценной игровой форме. То, что химиотерапия делает с телом, просто поразительно – с ума сойти, как она влияет на физическое состояние. Путь восстановления у всех разный, и он чрезвычайно сложен.

Если оценивать его пиковую спортивную форму на 10 из 10, то сейчас, с точки зрения кондиций, атлетизма, силы и всего того, что химиотерапия делает с организмом, он даже близко не подошел к этому уровню. Было бы несправедливо оценивать его в текущей ситуации. Мы просто рады, что он вышел на площадку сегодня и находится на пути к полному возвращению. Это самое главное.

Но то, что он умеет делать... вы видели это еще до драфта: элитный защитник, элитный распасовщик, отличный игровой интеллект, не по годам зрелый баскетболист. Однако ему предстоит долгий путь, чтобы вновь обрести былую форму», – заключил Дэйгнолт.