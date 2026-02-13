Мэк Маккланг об отказе от конкурса данков: «Мне сказали, что люди не хотят участвовать, если участвую я»

Маккланг объяснил свой отказ от участия в конкурсах по броскам сверху.

Трехкратный победитель конкурса данков Мэк Маккланг обосновал свое решение не участвовать в состязании в этом году.

«После третьего года я всем сказал, что завязываю. Мы с организаторами хорошие друзья, часто на связи. Они говорили про следующий год, а я, по сути, отвечал: «Я не буду этого делать». Но я все равно готовился, просто на всякий случай.

Думаю, мы были в состоянии неопределенности, а потом они мне звонят и говорят, что люди не хотят участвовать, если участвую я. И я решил, что будет лучше, если я просто пропущу этот год и позволю всему идти своим чередом», – рассказал Маккланг.

В конкурсе данков предстоящего звездного уикенда НБА примут участие Картер Брайант («Сан-Антонио»), Джексон Хэйс («Лейкерс»), Кешад Джонсон («Майами») и Джейс Ричардсон («Орландо»).