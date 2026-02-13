  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Мэк Маккланг об отказе от конкурса данков: «Мне сказали, что люди не хотят участвовать, если участвую я»
6

Мэк Маккланг об отказе от конкурса данков: «Мне сказали, что люди не хотят участвовать, если участвую я»

Маккланг объяснил свой отказ от участия в конкурсах по броскам сверху.

Трехкратный победитель конкурса данков Мэк Маккланг обосновал свое решение не участвовать в состязании в этом году.

«После третьего года я всем сказал, что завязываю. Мы с организаторами хорошие друзья, часто на связи. Они говорили про следующий год, а я, по сути, отвечал: «Я не буду этого делать». Но я все равно готовился, просто на всякий случай. 

Думаю, мы были в состоянии неопределенности, а потом они мне звонят и говорят, что люди не хотят участвовать, если участвую я. И я решил, что будет лучше, если я просто пропущу этот год и позволю всему идти своим чередом», – рассказал Маккланг.

В конкурсе данков предстоящего звездного уикенда НБА примут участие Картер Брайант («Сан-Антонио»), Джексон Хэйс («Лейкерс»), Кешад Джонсон («Майами») и Джейс Ричардсон («Орландо»).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: HoopsHype
logoМатч всех звезд НБА
logoМэк Маккланг
logoНБА
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А, может, в НБА играть всё-таки нужно?
Ответ Сергей
А, может, в НБА играть всё-таки нужно?
Ну, чтобы трижды выиграть этот конкурс Мэку это было не нужно, как оказалось) Не он же придумал правила 🤷🏽‍♂️
Думаю, проигрывать относительному коротышке из G-лиги действительно не очень весело.
Ответ noke
Думаю, проигрывать относительному коротышке из G-лиги действительно не очень весело.
За все эти годы только Кастл смог нормальные данки противопоставить, не вина Макланга, что соперник делали позор, именно позор, другого слова нет просто, просто посмотрите уровень Данков у соперников, зачем приезжали эти Симсы, Джексоны и тд
Ответ noke
Думаю, проигрывать относительному коротышке из G-лиги действительно не очень весело.
За все эти годы только Кастл смог нормальные данки противопоставить, не вина Макланга, что соперник делали позор, именно позор, другого слова нет просто, просто посмотрите уровень Данков у соперников, зачем приезжали эти Симсы, Джексоны и тд
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мэк Маккланг повторил легендарные данки с конкурса МВЗ
13 февраля, 07:59Видео
Не всем хватило мест на Матче всех звезд НБА. Вот 5 игроков, которых зря забыли
13 февраля, 07:10
Кешад Джонсон и Джейс Ричардсон присоединились к участникам конкурса данков НБА
7 февраля, 17:24Фото
Рекомендуем
Главные новости
Перед одной из Олимпиад Кириленко переживал из-за кухни в стране-хозяйке. Где проходили те игры?
28 минут назадСпецпроект
Джамал Мюррэй: «Моя цель на ближайшее будущее – выйти на уровень игрока сборной All-NBA»
сегодня, 21:14
Леброн Джеймс: «Самое главное для «Лейкерс» прямо сейчас – это здоровье»
сегодня, 20:33
Энтони Эдвардс: «Стеф, Кей Ди и Леброн научили меня, что величие – в повторении одного и того же изо дня в день»
сегодня, 19:18
Виктор Вембаньяма намерен выступать за сборную Франции в летние окна квалификации к чемпионату мира-2027: «Главное – остаться здоровым»
сегодня, 18:19
Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс фактически погубил конкурс данков»
сегодня, 17:43
Нолан Траоре о Егоре Дёмине: «Мы дополняем друг друга и отлично играем вместе»
сегодня, 17:17
Де’Аарон Фокс: «Кавай Ленард – один из 10 самых техничных игроков в истории»
сегодня, 16:49
Яннис Адетокумбо: «На сегодняшний день я предан «Милуоки»
сегодня, 16:26
Шэй Гилджес-Александер: «Меня с детства воспитывали лидером. В нашем доме нельзя было быть ведомым»
сегодня, 16:04
Ко всем новостям
Последние новости
Димитрис Итудис после первой победы за семь матчей: «Я не волшебник, но надеюсь на смену динамики»
сегодня, 20:52
Ти Джей Уоррен подписал контракт с фарм-клубом «Нью-Йорка»
сегодня, 20:18
Найджел Хэйс-Дэвис объяснил, почему выбрал «Панатинаикос»: «Тренер сказал: «Не приходи вписываться – приходи быть собой». Это воодушевляет»
сегодня, 20:05
«Партизан» официально объявил об уходе Кэмерона Пэйна
сегодня, 19:49Фото
Александр Церковный: «Бако травмировался накануне вылета в Санкт-Петербург. Контракт вступит в силу после полноценного восстановления»
сегодня, 19:31
«Голден Стэйт» подписал двусторонний контракт с Нэйтом Уильямсом
сегодня, 18:59
Трент Фрейзер о звании MVP Матча звезд: «Все само собой произошло – начал с четырех трехочковых подряд и поймал ритм»
сегодня, 18:36
Адриатическая лига. «Дубай» уверенно обыграл «Босна Роял»
сегодня, 18:21
«Триест» объявил об увольнении главного тренера Исраэля Гонсалеса
сегодня, 18:04
Форвард «Гран-Канарии» Микель Сальво выбыл на длительный срок из-за разрыва связки колена
сегодня, 16:59
Рекомендуем