Леброн Джеймс: «Я дурашливый 41-летний пацан»

Джеймс: Я дурашливый 41-летний пацан.

Звездный форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс объяснил, откуда в нем было столько радости перед началом матча с «Далласом». На разминке игрок танцевал после забитого дальнего хука.

«Да я всегда таким был. Я дурашливый 41-летний пацан. К этому моменту вы уже должны были это понять. Такой вот я.

Мне платят за то, что я играю в баскетбол. Как тут не радоваться?» – задался вопросом Джеймс.