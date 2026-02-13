Леброн Джеймс: «Я дурашливый 41-летний пацан»
Джеймс: Я дурашливый 41-летний пацан.
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил, откуда в нем было столько радости перед началом матча с «Далласом». На разминке игрок танцевал после забитого дальнего хука.
«Да я всегда таким был. Я дурашливый 41-летний пацан. К этому моменту вы уже должны были это понять. Такой вот я.
Мне платят за то, что я играю в баскетбол. Как тут не радоваться?» – задался вопросом Джеймс.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
32 комментария
Как бы кто не относился к Леброну, он феномен.
Феноменально, что без травм существенных столько лет в таком спорте. Не йога все таки.
Комментарий скрыт
I’m just 41 year old durashlivy pacan
Надеюсь, пацана ещё не меньше пары-тройки сезонов ждёт. Потому что если глаза горят, а тело ещё что-то может, то надо продолжать.
Лука: Я ворчливый 26-летний дед
Дурашливые 41-летние пацаны плюс в чат
А дурашливым пацанам за 45 можно?)))
Нужно, товарищ!)
Беспечный шалопай
Красавчик, старый, близка его жизненная философия. Смех, рэп и танцы, очевидно, продлевают жизнь 😎👍🏽
Только после пятидесяти мужчина перестаёт быть мальчиком
По своему опыту могу сказать, что нет)
да, и заводят мопсов
Я, когда меня спросили что я делал в Югославии в 90-х:
Скорее молодой дед))
