32

Леброн Джеймс: «Я дурашливый 41-летний пацан»

Джеймс: Я дурашливый 41-летний пацан.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил, откуда в нем было столько радости перед началом матча с «Далласом». На разминке игрок танцевал после забитого дальнего хука.

«Да я всегда таким был. Я дурашливый 41-летний пацан. К этому моменту вы уже должны были это понять. Такой вот я.

Мне платят за то, что я играю в баскетбол. Как тут не радоваться?» – задался вопросом Джеймс.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Леброна Джеймса
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Как бы кто не относился к Леброну, он феномен.
Ответ Руслан Бекиров
Как бы кто не относился к Леброну, он феномен.
Феноменально, что без травм существенных столько лет в таком спорте. Не йога все таки.
Ответ Руслан Бекиров
Как бы кто не относился к Леброну, он феномен.
Комментарий скрыт
I’m just 41 year old durashlivy pacan
Надеюсь, пацана ещё не меньше пары-тройки сезонов ждёт. Потому что если глаза горят, а тело ещё что-то может, то надо продолжать.
Лука: Я ворчливый 26-летний дед
Дурашливые 41-летние пацаны плюс в чат
Ответ Базовая База
Дурашливые 41-летние пацаны плюс в чат
А дурашливым пацанам за 45 можно?)))
Ответ PhilAN
А дурашливым пацанам за 45 можно?)))
Нужно, товарищ!)
Беспечный шалопай
Красавчик, старый, близка его жизненная философия. Смех, рэп и танцы, очевидно, продлевают жизнь 😎👍🏽
Только после пятидесяти мужчина перестаёт быть мальчиком
Ответ Free throw
Только после пятидесяти мужчина перестаёт быть мальчиком
По своему опыту могу сказать, что нет)
Ответ Free throw
Только после пятидесяти мужчина перестаёт быть мальчиком
да, и заводят мопсов
Я, когда меня спросили что я делал в Югославии в 90-х:
Скорее молодой дед))
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Редик о Джеймсе: «По сути, его прайм длится уже 23 года»
13 февраля, 09:18
41-летний Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл (28+10+12)
13 февраля, 06:08Видео
Только посмотрите, что умел Леброн в 12 лет! Появились уникальные кадры
11 февраля, 18:16
Рекомендуем
Главные новости
Перед одной из Олимпиад Кириленко переживал из-за кухни в стране-хозяйке. Где проходили те игры?
28 минут назадСпецпроект
Джамал Мюррэй: «Моя цель на ближайшее будущее – выйти на уровень игрока сборной All-NBA»
сегодня, 21:14
Леброн Джеймс: «Самое главное для «Лейкерс» прямо сейчас – это здоровье»
сегодня, 20:33
Энтони Эдвардс: «Стеф, Кей Ди и Леброн научили меня, что величие – в повторении одного и того же изо дня в день»
сегодня, 19:18
Виктор Вембаньяма намерен выступать за сборную Франции в летние окна квалификации к чемпионату мира-2027: «Главное – остаться здоровым»
сегодня, 18:19
Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс фактически погубил конкурс данков»
сегодня, 17:43
Нолан Траоре о Егоре Дёмине: «Мы дополняем друг друга и отлично играем вместе»
сегодня, 17:17
Де’Аарон Фокс: «Кавай Ленард – один из 10 самых техничных игроков в истории»
сегодня, 16:49
Яннис Адетокумбо: «На сегодняшний день я предан «Милуоки»
сегодня, 16:26
Шэй Гилджес-Александер: «Меня с детства воспитывали лидером. В нашем доме нельзя было быть ведомым»
сегодня, 16:04
Ко всем новостям
Последние новости
Димитрис Итудис после первой победы за семь матчей: «Я не волшебник, но надеюсь на смену динамики»
сегодня, 20:52
Ти Джей Уоррен подписал контракт с фарм-клубом «Нью-Йорка»
сегодня, 20:18
Найджел Хэйс-Дэвис объяснил, почему выбрал «Панатинаикос»: «Тренер сказал: «Не приходи вписываться – приходи быть собой». Это воодушевляет»
сегодня, 20:05
«Партизан» официально объявил об уходе Кэмерона Пэйна
сегодня, 19:49Фото
Александр Церковный: «Бако травмировался накануне вылета в Санкт-Петербург. Контракт вступит в силу после полноценного восстановления»
сегодня, 19:31
«Голден Стэйт» подписал двусторонний контракт с Нэйтом Уильямсом
сегодня, 18:59
Трент Фрейзер о звании MVP Матча звезд: «Все само собой произошло – начал с четырех трехочковых подряд и поймал ритм»
сегодня, 18:36
Адриатическая лига. «Дубай» уверенно обыграл «Босна Роял»
сегодня, 18:21
«Триест» объявил об увольнении главного тренера Исраэля Гонсалеса
сегодня, 18:04
Форвард «Гран-Канарии» Микель Сальво выбыл на длительный срок из-за разрыва связки колена
сегодня, 16:59
Рекомендуем