Пут-бэк данк Андре Джексона и аллей-уп самому себе Эйса Бэйли стали лучшими моментами игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 12 февраля.
В топ-5 хайлайтов, составленный НБА, среди прочих попали форвард Эйс Бэйли («Юта»), защитник Андре Джексон («Милуоки»), защитник Дрю Холидэй и центровой Донован Клинган (оба – «Портленд»).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Грёбаная пробежка
Грёбаная пробежка
шага четыре минимум
