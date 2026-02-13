  • Спортс
  Пут-бэк данк Андре Джексона и аллей-уп самому себе Эйса Бэйли стали лучшими моментами игрового дня НБА
Пут-бэк данк Андре Джексона и аллей-уп самому себе Эйса Бэйли стали лучшими моментами игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов матчей 12 февраля.

В топ-5 хайлайтов, составленный НБА, среди прочих попали форвард Эйс Бэйли («Юта»), защитник Андре Джексон («Милуоки»), защитник Дрю Холидэй и центровой Донован Клинган (оба – «Портленд»).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ фанат баскетбола
Грёбаная пробежка
шага четыре минимум
