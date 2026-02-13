Редик о Джеймсе: По сути, его прайм длится уже 23 года.

Главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Редик отметил страсть форварда Леброна Джеймса к игре, несмотря на его 23-й сезон в лиге.

«Я не воспринимаю как должное то, насколько он хорош. Я осознаю это каждый день. Но еще более удивительно то, насколько ему не все равно, учитывая все его достижения. По сути, его прайм длится уже 23 года», – сказал Редик.

В победном матче против «Далласа » (124:104) 41-летний Джеймс стал самым возрастным игроком в истории лиги, кому удалось оформить трипл-дабл.