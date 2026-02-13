Редик о Джеймсе: «По сути, его прайм длится уже 23 года»
Редик о Джеймсе: По сути, его прайм длится уже 23 года.
Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик отметил страсть форварда Леброна Джеймса к игре, несмотря на его 23-й сезон в лиге.
«Я не воспринимаю как должное то, насколько он хорош. Я осознаю это каждый день. Но еще более удивительно то, насколько ему не все равно, учитывая все его достижения. По сути, его прайм длится уже 23 года», – сказал Редик.
В победном матче против «Далласа» (124:104) 41-летний Джеймс стал самым возрастным игроком в истории лиги, кому удалось оформить трипл-дабл.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
