Редик о Джеймсе: «По сути, его прайм длится уже 23 года»

Редик о Джеймсе: По сути, его прайм длится уже 23 года.

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик отметил страсть форварда Леброна Джеймса к игре, несмотря на его 23-й сезон в лиге.

«Я не воспринимаю как должное то, насколько он хорош. Я осознаю это каждый день. Но еще более удивительно то, насколько ему не все равно, учитывая все его достижения. По сути, его прайм длится уже 23 года», – сказал Редик.

В победном матче против «Далласа» (124:104) 41-летний Джеймс стал самым возрастным игроком в истории лиги, кому удалось оформить трипл-дабл.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Джей Джей Редика
Есть, как минимум, Тибод, Дженкинс, телеведущий Мэлоун)
