Чемпионат Франции. «Шоле» победил «Гравлин-Дюнкерк»
13 февраля в чемпионате Франции прошел один матч.
«Шоле» победил «Гравлин-Дюнкерк».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Монако – 17-2, Нантер – 15-4, Париж – 14-5, Страсбур – 13-5, Виллербан – 12-7, Бурк – 12-7, Шоле – 12-8, Ле-Ман – 11-8, Элан Шалон – 9-10, Дижон – 8-11, Нанси – 7-12,Лимож – 6-13, Булазак – 6-13, Гравлин-Дюнкерк – 6-14, Сен-Кантен – 3-16, Ле-Портель – 1-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
