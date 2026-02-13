Чемпионат Турции. «Меркезефенди» проиграл «Манисе»

Сегодня в чемпионате Турции прошел один матч.

«Меркезефенди» проиграл «Манисе». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 17-2, Бешикташ – 16-3, Трабзонспор – 14-5, Бахчешехир – 13-6, Тюрк Телеком – 12-7, Анадолу Эфес – 11-8, Эсенлер Эрокспор – 11-8, Галатасарай – 11-8, Тофаш – 8-11, Меркезефенди – 8-12, Мерсин – 7-12, Маниса – 7-13, Бурсаспор – 6-13, Петким Спор – 6-13, Каршияка – 4-15, Бююкчекмедже – 2-17. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.