0

Чемпионат Турции. «Меркезефенди» проиграл «Манисе»

Сегодня в чемпионате Турции прошел один матч.

«Меркезефенди» проиграл «Манисе».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 17-2, Бешикташ – 16-3, Трабзонспор – 14-5, Бахчешехир – 13-6, Тюрк Телеком – 12-7, Анадолу Эфес – 11-8, Эсенлер Эрокспор – 11-8, Галатасарай – 11-8, Тофаш – 8-11, Меркезефенди – 8-12, Мерсин – 7-12, Маниса – 7-13, Бурсаспор – 6-13, Петким Спор – 6-13, Каршияка – 4-15, Бююкчекмедже – 2-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Турции
результаты
logoМаниса
logoМеркезефенди
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Турецкий «Тофаш» расстался с главным тренером Эмилом Райковичем
12 февраля, 10:25Фото
«Галатасарай» после поражения от «Фенербахче» потребовал уволить главу судейского комитета
8 февраля, 19:34
Чемпионат Турции. Бросок Уэйда Болдуина принес «Фенербахче» победу над «Галатасараем», 31 очко Стэнли Уиттакера принесло «Петким Спору» победу над «Тюрк Телекомом» и другие результаты
8 февраля, 17:18
Рекомендуем
Главные новости
Перед одной из Олимпиад Кириленко переживал из-за кухни в стране-хозяйке. Где проходили те игры?
27 минут назадСпецпроект
Джамал Мюррэй: «Моя цель на ближайшее будущее – выйти на уровень игрока сборной All-NBA»
сегодня, 21:14
Леброн Джеймс: «Самое главное для «Лейкерс» прямо сейчас – это здоровье»
сегодня, 20:33
Энтони Эдвардс: «Стеф, Кей Ди и Леброн научили меня, что величие – в повторении одного и того же изо дня в день»
сегодня, 19:18
Виктор Вембаньяма намерен выступать за сборную Франции в летние окна квалификации к чемпионату мира-2027: «Главное – остаться здоровым»
сегодня, 18:19
Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс фактически погубил конкурс данков»
сегодня, 17:43
Нолан Траоре о Егоре Дёмине: «Мы дополняем друг друга и отлично играем вместе»
сегодня, 17:17
Де’Аарон Фокс: «Кавай Ленард – один из 10 самых техничных игроков в истории»
сегодня, 16:49
Яннис Адетокумбо: «На сегодняшний день я предан «Милуоки»
сегодня, 16:26
Шэй Гилджес-Александер: «Меня с детства воспитывали лидером. В нашем доме нельзя было быть ведомым»
сегодня, 16:04
Ко всем новостям
Последние новости
Димитрис Итудис после первой победы за семь матчей: «Я не волшебник, но надеюсь на смену динамики»
сегодня, 20:52
Ти Джей Уоррен подписал контракт с фарм-клубом «Нью-Йорка»
сегодня, 20:18
Найджел Хэйс-Дэвис объяснил, почему выбрал «Панатинаикос»: «Тренер сказал: «Не приходи вписываться – приходи быть собой». Это воодушевляет»
сегодня, 20:05
«Партизан» официально объявил об уходе Кэмерона Пэйна
сегодня, 19:49Фото
Александр Церковный: «Бако травмировался накануне вылета в Санкт-Петербург. Контракт вступит в силу после полноценного восстановления»
сегодня, 19:31
«Голден Стэйт» подписал двусторонний контракт с Нэйтом Уильямсом
сегодня, 18:59
Трент Фрейзер о звании MVP Матча звезд: «Все само собой произошло – начал с четырех трехочковых подряд и поймал ритм»
сегодня, 18:36
Адриатическая лига. «Дубай» уверенно обыграл «Босна Роял»
сегодня, 18:21
«Триест» объявил об увольнении главного тренера Исраэля Гонсалеса
сегодня, 18:04
Форвард «Гран-Канарии» Микель Сальво выбыл на длительный срок из-за разрыва связки колена
сегодня, 16:59
Рекомендуем