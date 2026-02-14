Адриатическая лига. «Студентски центар» победил «Спартак Суботица», «Вена» справилась с КРКА
Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли два матча.
«Студентски центар» справился со «Спартаком Суботица», «Вена» победила КРКА.
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Топ-8
Положение команд: Дубай ОАЭ – 15-1, Партизан Сербия – 15-1, Будучность Черногория – 13-3, Црвена Звезда Сербия – 12-4, Цедевита-Олимпия Словения – 11-5, Клуж Румыния – 10-6, Игокеа Босния и Герцеговина – 8-8, Босна Роял Босния и Герцеговина – 8-8.
Плей-аут
Положение команд: Спартак Суботица Сербия – 8-9, Задар Хорватия – 6-11, Борац Чачак Сербия – 6-11, ФМП Сербия – 6-10, Мега Сербия – 6-10, Илирия Словения – 5-11, КРКА Словения – 5-12, Вена Австрия – 5-12, Сплит Хорватия – 4-12, Студентски центар Черногория – 4-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
