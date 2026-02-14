Евролига. «Панатинаикос» уступил «Фенербахче», 25 очков Райта принесли «Жальгирису» победу над «Хапоэлем» и другие результаты
Сегодня прошли пять матчей регулярного сезона Евролиги.
Греческий «Панатинаикос» проиграл турецкому «Фенербахче», литовский «Жальгирис» победил израильский «Хапоэль Тель-Авив».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче Турция – 20-7, Олимпиакос Греция – 18-9, Валенсия Испания – 18-10, Барселона Испания – 17-11, Реал Испания – 17-11, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 16-11, Панатинаикос Греция – 16-12, Црвена Звезда Сербия – 16-12, Жальгирис Литва – 16-12, Монако – 16-12, Милан Италия – 14-14, Дубай ОАЭ – 14-14, Маккаби Тель-Авив Израиль – 13-15, Бавария Германия – 12-16, Виртус Италия – 12-16, Париж Франция – 9-18, Партизан Сербия – 9-19, Баскония Испания – 9-19, Анадолу Эфес Турция – 9-19, Виллербан Франция – 7-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
7 комментариев
Жальгирис Win 🤌😘
Жальгирис Win 🤌😘
не сегодня
Жальгирис красавцы, Райт собрался молодчик
Фантастическая концовка в Греции 🇬🇷 💪❣️❣️❣️
