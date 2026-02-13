  • Спортс
Уилл Харди после штрафа от НБА: «Я посадил Маркканена на скамейку, потому что у него было ограничение по игровому времени»

Харди назвал причину, почему Маркканен пропустил решающие отрезки.

Сегодня НБА оштрафовала «Юту» на 500000 долларов за «действия, наносящие ущерб интересам лиги». В играх против «Орландо» 7 февраля (поражение 117:120) и «Майами» 9 февраля (победа 115:111) звезды Лаури Маркканен и Джарен Джексон-младший остались на скамейке запасных в четвертой четверти, хотя исход матчей оставался под вопросом.

После поражения от «Портленда» (119:135) главный тренер «Юты» Уилл Харди объяснил принятые в тех играх решения.

«Я посадил Маркканена на скамейку, потому что у него было ограничение по игровому времени. Если наш медицинский штаб устанавливает для Лаури лимит минут, я буду стараться сохранить здоровье Лаури», – сказал тренер.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Уилла Харди
Челу, который был уличён в том что брал тайм аут во время победного броска своего игрока никакой веры нет ))) К тому же я думаю из вашей раздевалки давно течёт, Харди ) Значит у Сильвера есть инсайды от некоторых людей из команды, что была явна поставлена цель особо не выделываться в сезоне, набирать свои мусорные очки, главное чтобы это не влияло на место в конце таблицы.
У него было ограничение по минутам, поэтому как тренер я все растратил в первых 3х четвертях
Тяжёлая неделя у Эйнджа, наменял как не в себя, потом 3 победы, теперь штраф. Для полного кошмара игрока недели дадут )
Когда организация на 4млрд зеленых оштрафована на 500тыс 😲😲
Ответ dn8zmw5c
Когда организация на 4млрд зеленых оштрафована на 500тыс 😲😲
4 миллиарда не в тему. Их операционная прибыль в районе 100 миллионов в год, то есть они потеряли пол процента. Может не так страшно, но всё же « 20 долларов это 20 долларов».
Ответ С детства не люблю
4 миллиарда не в тему. Их операционная прибыль в районе 100 миллионов в год, то есть они потеряли пол процента. Может не так страшно, но всё же « 20 долларов это 20 долларов».
50 рублей с моей мрот зп 10 тысяч?? ешки матрешки я бедняк
Свежо преданьице, да верится с трудом
тогда Юта должны подать протест. Где же он?
Рекомендуем