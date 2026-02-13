Уилл Харди после штрафа от НБА: «Я посадил Маркканена на скамейку, потому что у него было ограничение по игровому времени»

Харди назвал причину, почему Маркканен пропустил решающие отрезки.

Сегодня НБА оштрафовала «Юту» на 500000 долларов за «действия, наносящие ущерб интересам лиги». В играх против «Орландо» 7 февраля (поражение 117:120) и «Майами» 9 февраля (победа 115:111) звезды Лаури Маркканен и Джарен Джексон-младший остались на скамейке запасных в четвертой четверти, хотя исход матчей оставался под вопросом.

После поражения от «Портленда» (119:135) главный тренер «Юты» Уилл Харди объяснил принятые в тех играх решения.

«Я посадил Маркканена на скамейку, потому что у него было ограничение по игровому времени. Если наш медицинский штаб устанавливает для Лаури лимит минут, я буду стараться сохранить здоровье Лаури», – сказал тренер.