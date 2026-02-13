Мэк Маккланг повторил легендарные данки с конкурса МВЗ

Маккланг показал, что может повторить величайшие данки с конкурса.

Трехкратный чемпион конкурса данков Мэк Маккланг случайным образом выбрал 4 легендарных данка с целью повторить их. Ранее Маккланг отказался участвовать в конкурсе предстоящего МВЗ-2026.