Мэк Маккланг повторил легендарные данки с конкурса МВЗ

Маккланг показал, что может повторить величайшие данки с конкурса.

Трехкратный чемпион конкурса данков Мэк Маккланг случайным образом выбрал 4 легендарных данка с целью повторить их.

Ранее Маккланг отказался участвовать в конкурсе предстоящего МВЗ-2026.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Bleacher Report
10 комментариев
Ну и пусть играть не умеет, Лавин тоже не умеет
Грин почти на голову выше прыгал, офигеть. Он конечно в принципе повыше
Ответ Сергей Шибаков
Грин почти на голову выше прыгал, офигеть. Он конечно в принципе повыше
МакЛанг на ДК тоже прыгал головой до кольца. Тут либо он особо сильно не упарывался, толи уже прыгучесть начала сдавать.
Ответ Сергей Шибаков
Грин почти на голову выше прыгал, офигеть. Он конечно в принципе повыше
я настроился что Мак долетит до свечи подбородком, после чего крайне разочаровался и дальше не смотрел
Жаль что данк Аарона Гордона так и не выпал. Когда он вначале его упомянул я думал это будет рояль в кустах и в итоге он его прыгнет
Молодец, интересная задумка. Хотя данки я не люблю)
Ну задул свечу конечно хуже чем Грин.
Зато пару других сделал лучше оригиналов.
Как сейчас помню истошный вопль Кенни Смита после данка Грина: "He blew it out! He blew it out!!!"
Данк грина не повторил особо. Грин десть конечно прыгал.
