Мэк Маккланг повторил легендарные данки с конкурса МВЗ
Маккланг показал, что может повторить величайшие данки с конкурса.
Трехкратный чемпион конкурса данков Мэк Маккланг случайным образом выбрал 4 легендарных данка с целью повторить их.
Ранее Маккланг отказался участвовать в конкурсе предстоящего МВЗ-2026.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Bleacher Report
Зато пару других сделал лучше оригиналов.