Дрэймонд Грин раскритиковал комментатора Дорис Берк: «Она всегда игнорирует то, что делают со мной, и упоминает лишь половину того, что я делаю хорошего»

Грину не нравится работа Берк.

Форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин ответил на комментарий одного из пользователей в соцсетях, высказавшегося о работе комментатора Дорис Берк.

Пользователь : «Дорис Берк полностью игнорирует тот факт, что Вемби полностью обхватил рукой Грина. Не могу поверить, что я хочу, чтобы сейчас игру комментировал Боб Фицджеральд».

Грин : «Она всегда игнорирует то, что делают со мной, и упоминает лишь половину того, что я делаю хорошего. И пользуется возможностью свалить все на меня, когда может. Это уже давно продолжается…»