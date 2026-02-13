  • Спортс
Дрэймонд Грин раскритиковал комментатора Дорис Берк: «Она всегда игнорирует то, что делают со мной, и упоминает лишь половину того, что я делаю хорошего»

Грину не нравится работа Берк.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин ответил на комментарий одного из пользователей в соцсетях, высказавшегося о работе комментатора Дорис Берк.

Пользователь: «Дорис Берк полностью игнорирует тот факт, что Вемби полностью обхватил рукой Грина. Не могу поверить, что я хочу, чтобы сейчас игру комментировал Боб Фицджеральд».

Грин: «Она всегда игнорирует то, что делают со мной, и упоминает лишь половину того, что я делаю хорошего. И пользуется возможностью свалить все на меня, когда может. Это уже давно продолжается…»

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Central
ну заплачь
Но у всех есть глаза)))
... Барышня, поэтому и упоминает половину.
Хз, кто там в нба так котирует эту сонную муху, почти всегда отдавая ей топовые матчи. Лучше уж Кендис Паркер ставили бы (тоже не сахар), если прям политика заставляет продвигать вумен
Ответ Любитель аниме
Хз, кто там в нба так котирует эту сонную муху, почти всегда отдавая ей топовые матчи. Лучше уж Кендис Паркер ставили бы (тоже не сахар), если прям политика заставляет продвигать вумен
Ну да, усыпляющий голос бабули, читающей сказку внукам, чтобы заснули побыстрее, она кто угодно, но не спортивный комментатор. Скучная, нудная, безэмоциональная ну и да, очень посредственный уровень понимания игры и погружения, это я даже Грина не пытаюсь поддержать.
Ответ Любитель аниме
Хз, кто там в нба так котирует эту сонную муху, почти всегда отдавая ей топовые матчи. Лучше уж Кендис Паркер ставили бы (тоже не сахар), если прям политика заставляет продвигать вумен
Паркер на прайм комментирует. Эту игру показывал ESPN
А ещё он называл тебя земляным червяком
