«Маккаби Тель Авив» и «Бавария» повторили рекорд Евролиги по трехочковым в одном матче (35)

«Бавария» и «Маккаби» забросили 35 трехочковых, повторив рекорд Евролиги.

Вчера «Маккаби Тель Авив » одержал верх над «Баварией» в овертайме со счетом 111:106. Эта игра повторила рекорд Евролиги по количеству трехочковых попаданий в одном матче – 35.

Снайпер «Баварии» Андреас Обст реализовал 8 из 13 трехочковых, а в составе «Маккаби» Тамир Блатт и Уилл Рэйман забросили шесть и пять дальних бросков соответственно.

Игра шла на равных на протяжении всех 45 минут. «Маккаби» вел с преимуществом в три очка за 15 секунд до конца четвертой четверти, но затем защитник «Баварии» Ненад Димитриевич заработал 3+1, выведя «Баварию» вперед – 99:98 – за девять секунд до сирены.

На другой стороне площадки «Маккаби» нашел полностью открытого Ошэя Бриссетта под кольцом, и на нем сфолили при попытке лэй-апа. Бриссетт реализовал один штрафной бросок, переводя игру в овертайм.

В дополнительное время сильнее оказался «Маккаби», выигравший пятиминутку со счетом 12:7 и одержавший свою 13-ю победу в сезоне.