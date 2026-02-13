Адам Сильвер о штрафах «Индианы» и «Юты»: «Мы будем соответствующим образом реагировать на любые дальнейшие действия, ставящие под угрозу целостность наших игр»

Сильвер высказался по поводу намеренного проигрыша матчей командами.

Комиссионер НБА Адам Сильвер выступил с заявлением после объявления о наложении штрафов на «Индиану» и «Юту» за нарушение политики участия игроков.

«Откровенное поведение такого рода, когда позиция на драфте ставится выше побед, подрывает саму основу соревнований НБА, и мы будем соответствующим образом реагировать на любые дальнейшие действия, ставящие под угрозу целостность наших игр.

Кроме того, мы совместно с нашим Комитетом по соревнованиям и Советом управляющих работаем над внедрением дополнительных мер, чтобы искоренить подобные проявления», – заявил Сильвер.

«Джаз» и «Пэйсерс» были оштрафованы на 500000 и 100000 долларов соответственно за то, что не выпускали на площадку в недавних матчах здоровых звездных игроков.