Адам Сильвер о штрафах «Индианы» и «Юты»: «Мы будем соответствующим образом реагировать на любые дальнейшие действия, ставящие под угрозу целостность наших игр»
Сильвер высказался по поводу намеренного проигрыша матчей командами.
Комиссионер НБА Адам Сильвер выступил с заявлением после объявления о наложении штрафов на «Индиану» и «Юту» за нарушение политики участия игроков.
«Откровенное поведение такого рода, когда позиция на драфте ставится выше побед, подрывает саму основу соревнований НБА, и мы будем соответствующим образом реагировать на любые дальнейшие действия, ставящие под угрозу целостность наших игр.
Кроме того, мы совместно с нашим Комитетом по соревнованиям и Советом управляющих работаем над внедрением дополнительных мер, чтобы искоренить подобные проявления», – заявил Сильвер.
«Джаз» и «Пэйсерс» были оштрафованы на 500000 и 100000 долларов соответственно за то, что не выпускали на площадку в недавних матчах здоровых звездных игроков.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Юта и Индиана это единственные команды в истории лиги, которые не выбирали в топ-4 под своими пиками
И их сейчас очень лицемерно критикуют за то, что годами делали Оклахома, Спёрс, и другие нынешние "доминаторы"
Окла вроде тоже всего пару сезонов слила, когда они взяли Холмгрена и Гидди. Так что тут скорее наоборот, нынешние доминаторы годами как раз и не сливали, им всего пары сезонов хватило.
По моему мнению эти проблемы поважнее танкинга. Да и саму проблему намеренного слива нужно решать не очередным турниром. Вот в чем проблема намеренного слива, на мой взгляд. Не в том, что команда поняла, что с нынешним составом ей ничего не светит и, разменяв его, была на дне 2 сезона, а затем, получив хороших новичков, отошла от дна. Проблема заключается в том, на мой взгляд, что команды по 4-5 сезона танкуют и никак не выбираются со дна. А это надо решать путем правильного менеджмента, тренерского штаба, медицинского штаба, созданием правильной культуры, где игроки действительно развиваются, а не тратят время на непонятно что.
Идея плей-ин, как по мне спорная, но ок. Внутрисезонный турнир НБА, по моему мнению, скорее идет во вред, чем на на пользу, т.к. он настолько негативно влияет на календарь НБА, что сильно нивелирует зрелищность самих игр данного турнира. И вот опять идея очень спорного турнира. За место того чтобы решать данную проблему путем изменения самой структуры НБА нам подсовывают очередной турнир. Вот как к такому комиссионеру нужно относится?