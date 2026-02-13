  • Спортс
  • Адам Сильвер о штрафах «Индианы» и «Юты»: «Мы будем соответствующим образом реагировать на любые дальнейшие действия, ставящие под угрозу целостность наших игр»
Адам Сильвер о штрафах «Индианы» и «Юты»: «Мы будем соответствующим образом реагировать на любые дальнейшие действия, ставящие под угрозу целостность наших игр»

Сильвер высказался по поводу намеренного проигрыша матчей командами.

Комиссионер НБА Адам Сильвер выступил с заявлением после объявления о наложении штрафов на «Индиану» и «Юту» за нарушение политики участия игроков.

«Откровенное поведение такого рода, когда позиция на драфте ставится выше побед, подрывает саму основу соревнований НБА, и мы будем соответствующим образом реагировать на любые дальнейшие действия, ставящие под угрозу целостность наших игр.

Кроме того, мы совместно с нашим Комитетом по соревнованиям и Советом управляющих работаем над внедрением дополнительных мер, чтобы искоренить подобные проявления», – заявил Сильвер.

«Джаз» и «Пэйсерс» были оштрафованы на 500000 и 100000 долларов соответственно за то, что не выпускали на площадку в недавних матчах здоровых звездных игроков.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Лол, ну конечно, не Балмера с Каваем же выгонять из лиги (гораздо более заслуженно)

Юта и Индиана это единственные команды в истории лиги, которые не выбирали в топ-4 под своими пиками

И их сейчас очень лицемерно критикуют за то, что годами делали Оклахома, Спёрс, и другие нынешние "доминаторы"
Да ну, Сперс танковали всего два года: сезоны, когда выбрали Вембу и Касла. Да и нельзя сказать, что они делали это как то нагло, там просто был слабейший состав в лиге. А в прошлом сезоне они до МВЗ претендовали на плей ин, но случился тромб у Вембы и закончили восьмыми с конца. Возможно, за это, кстати, и получили Харпера.

Окла вроде тоже всего пару сезонов слила, когда они взяли Холмгрена и Гидди. Так что тут скорее наоборот, нынешние доминаторы годами как раз и не сливали, им всего пары сезонов хватило.
И сезон до Тима Данкана))
Зря Силвера разозлили. Кажется, он опять всех танкеров прокатят с высокими пиками
Индиана – второй будет пик, или первый )
Тоже был уверен, но вот сейчас уже не особо. Могут и показательно наказать. Мои фавориты на топ 4: Даллас, Бруклин, Атланта (пик НОП), ну и Инди, но пока с большим знаком вопроса.
а про Кавая что там ?
Вот теперь я понял план Карнишоваса. Чтобы слить сезон, можно не выпускать звезд. Особенно, когда в твоей команде никого не осталось. Саймонс, Айви и Диллингем сильно танкингу не помешают.
И особенно забавно, когда апеллируют к "их игры смотреть невозможно" - хотя фанаты других команд это и так не делают. Хотите, чтобы Джаз были смотрибельны? Дайте им пик в топ-3 и они уже в следующем сезоне начнут подниматься, а не барахтаться в серединке
... А чем плоха нынешняя Юта -Марканен, Филиповски, Колиер,Сенсабо,Джордж, Бэйли не считая травмированных? Что ещё нужно такой Юте -Дибанца, Бузер?
Да, именно. В нынешнем виде максимум для них - это чистилище с 5 по 10 место, где можно болтаться годами
А ЛАЛ не хочет? Я про игру против САС, нетя я понимаю, что сдвоенная игра,но все же
Дк они и не танкуют
Дело не в этом, в уважении к болельщикам. Заяви Деда того же, выпусти на пару минут - вопросов меньше
Кажется ни Юта ни Индиана не получат Дибанцу и Бузера.
Обоим дадут по Питерсону?
Или 4-5 пик дадут, явно прокатив с основных лотов этого драфта.
Опять Сильвер не о том думает. Какого черта в более чем половине игр не играет кто-то из звезд, почему настолько большое количество травм по сравнению с тем что было 10-20 лет назад? И это с учетом с учетом load management которого не было 10-20 лет назад. Уже из-за этого сложно смотреть НБА, т.к. команды постоянно не в оптимальных составах, из-за чего качество игры значительно падает. С G-лигой надо что-то делать, т.к. она вообще не работает как место, где развивают игроков. Если баскетболист попал в G-лигу, то чуть ли не со 100% вероятностью ему нужно забыть про игру на уровне НБА. Еще существует проблема отвратительного судейства как такого, из-за которого теряется соревновательный дух. Да и изменения в правилах игры за последние годы мне тоже не зашли. Скажу на своем примере. Раньше я очень легко мог понять есть ли пробежка или ее нет. Но с ведением правила нулевого шага, я вообще перестал понимать где пробежка, а где ее нет. Теперь для меня критерий такой: если баскетболист сделал 4 шага с мячом, то точно пробежка. Из-за этого мне очень некомфортно стало смотреть игры НБА, т.к. я даже на таком уровне зачастую не понимаю, что творится на площадке.

По моему мнению эти проблемы поважнее танкинга. Да и саму проблему намеренного слива нужно решать не очередным турниром. Вот в чем проблема намеренного слива, на мой взгляд. Не в том, что команда поняла, что с нынешним составом ей ничего не светит и, разменяв его, была на дне 2 сезона, а затем, получив хороших новичков, отошла от дна. Проблема заключается в том, на мой взгляд, что команды по 4-5 сезона танкуют и никак не выбираются со дна. А это надо решать путем правильного менеджмента, тренерского штаба, медицинского штаба, созданием правильной культуры, где игроки действительно развиваются, а не тратят время на непонятно что.

Идея плей-ин, как по мне спорная, но ок. Внутрисезонный турнир НБА, по моему мнению, скорее идет во вред, чем на на пользу, т.к. он настолько негативно влияет на календарь НБА, что сильно нивелирует зрелищность самих игр данного турнира. И вот опять идея очень спорного турнира. За место того чтобы решать данную проблему путем изменения самой структуры НБА нам подсовывают очередной турнир. Вот как к такому комиссионеру нужно относится?
Кубок НБА вообще можно было сделать вместо предсезонных игр
Ну, а зачем тогда вводился Кубок НБА? Чтобы разбавить середину регулярки играми, где команды играют с большей мотивацией. Да и форсировать подготовку к началу сезона тоже так себе идея, т.к. травм итак много, а после этого должно быть по идее еще больше.
а что там с ЛАК и фондом? )
очень забавный выбор мишеней для показательной порки: Индиана, у которой весь сезон полкоманды травмировано, которая на дне с самого старта и не доберётся до плей-ин, даже если выпрыгнет из штанов; и Юта, которая отчаянно сливая игру и морозя звёзд на скамейке, умудрилась выиграть у Майами)
"Не за то отец сына бил, что он воровал, а за то, что попадался." - когда на пресс-конференции тренеру Юты задали прямой вопрос, что должно было случиться, чтобы Маркканена и Трипл Джея выпустили в последней четверти, он ответил "ничего". Порка Индианы и Юты была произведена за то, что они слишком нагло и в открытую занимаются танкингом. По хорошему, Вашингтон с ростером за 13 миллионов в матче против Бруклина тоже надо бы наказать, а вот Бруклин в общем и целом пока не попадается, против них улики только косвенные: слова генменеджера перед началом сезона, и все равно там не было сказано в открытую, что будут танковать. Или то, что они уже давно "болеют", особенно Демин и Портер - но по Портеру действительно известно, что он жесткий травмат, да и у Демина действительно перед сезоном была травма. Ну и последний матч против Индианы, когда Бруклин не взял тайм-аут. Но повторюсь, все это - улики косвенные. А Юта и Индиана прямо конкретно спалились.
по Юте понятно, просто забавно, что как раз эту игру они умудрились выиграть) а по Индиане - не подскажете, о каких эпизодах наглости идёт речь?
