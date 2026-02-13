Диллон Брукс – первый со времен Демаркуса Казинса, кто заработал дисквалификацию за перебор технических до МВЗ

Брукс стал автором сомнительного достижения.

В матче против «Оклахомы» форвард «Финикса » Диллон Брукс получил свое 16-е техническое замечание, заработав автоматическую дисквалификацию на один матч.

Брукс стал первым игроком, кому удалось сделать это до перерыва на Матч всех звезд со времен Демаркуса Казинса в 2017-м году.

Форвард «Санс» не сможет помочь своей команде во встрече с «Сан-Антонио» 19 февраля.