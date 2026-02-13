Второгодка Никола Топич дебютировал в НБА после рака яичек

Справившийся с раком Топич впервые сыграл в матче НБА.

Защитник «Оклахомы» Никола Топич дебютировал в НБА после лечения рака яичек и набрал свои первые очки.

Сербский баскетболист был выбран под 12-м номером на драфте 2024 года. Он пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразной связки, и не играл в текущем сезоне после того, как ему диагностировали рак во время предсезонной подготовки. В октябре 20-летнему баскетболисту сделали операцию, затем он прошел курс химиотерапии и набрал форму.

Топич вышел на игру против «Милуоки » в конце первой четверти и был встречен бурными аплодисментами. Свои единственные очки в матче он набрал броском со средней дистанции в начале второй 12-минутки. Встреча завершилась со счетом 110:93 в пользу «Бакс», на счету Топича – 2 очка, 1 подбор и 1 передача за 12 минут на паркете.