Видео
10

Второгодка Никола Топич дебютировал в НБА после рака яичек

Справившийся с раком Топич впервые сыграл в матче НБА.

Защитник «Оклахомы» Никола Топич дебютировал в НБА после лечения рака яичек и набрал свои первые очки.

Сербский баскетболист был выбран под 12-м номером на драфте 2024 года. Он пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразной связки, и не играл в текущем сезоне после того, как ему диагностировали рак во время предсезонной подготовки. В октябре 20-летнему баскетболисту сделали операцию, затем он прошел курс химиотерапии и набрал форму.

Топич вышел на игру против «Милуоки» в конце первой четверти и был встречен бурными аплодисментами. Свои единственные очки в матче он набрал броском со средней дистанции в начале второй 12-минутки. Встреча завершилась со счетом 110:93 в пользу «Бакс», на счету Топича – 2 очка, 1 подбор и 1 передача за 12 минут на паркете.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
logoОклахома-Сити
logoМилуоки
logoНБА
logoНикола Топич
logoБаскетбол - видео
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Молодец! Удачи ему!
Удачи!Держись парень !
Никола Топич Молоток
Интересен тот факт, что он сыграл с патчем дебютанта на майке. Успехов!
Ответ иван денверов
Интересен тот факт, что он сыграл с патчем дебютанта на майке. Успехов!
Так и есть. Ты можешь хоть 10 лет быть в лиге, но если на паркет не выходил, то ты все еще новичок.
Ответ иван денверов
Интересен тот факт, что он сыграл с патчем дебютанта на майке. Успехов!
При этом ведь чемпион официальный)
Коля молодец. Только здоровья парню. Онкологии вообще плевать, кого с собой забирать
Здоровья тебе парень!
Топич невероятный талант. Чемпион Европы 2023 среди юношей, лидер той команды. По набору навыков его сравнивали с Теодосичем. И такие тяжёлые испытания уже на старте карьеры - сначала кресты, потом рак.
То что он просто вернулся на площадку уже подвиг
Красавец Топич!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Уильямс набрал 28 очков за 20 минут и получил травму в игре с «Финиксом»
12 февраля, 08:45
Влад Голдин и Виктор Лахин сыграли друг против друга в G-лиге
11 февраля, 19:00Видео
Никола Топич впервые сыграл в матче после прохождения химиотерапии, дебютировав в G-лиге
10 февраля, 09:55Видео
Рекомендуем
Главные новости
Перед одной из Олимпиад Кириленко переживал из-за кухни в стране-хозяйке. Где проходили те игры?
26 минут назадСпецпроект
Джамал Мюррэй: «Моя цель на ближайшее будущее – выйти на уровень игрока сборной All-NBA»
сегодня, 21:14
Леброн Джеймс: «Самое главное для «Лейкерс» прямо сейчас – это здоровье»
сегодня, 20:33
Энтони Эдвардс: «Стеф, Кей Ди и Леброн научили меня, что величие – в повторении одного и того же изо дня в день»
сегодня, 19:18
Виктор Вембаньяма намерен выступать за сборную Франции в летние окна квалификации к чемпионату мира-2027: «Главное – остаться здоровым»
сегодня, 18:19
Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс фактически погубил конкурс данков»
сегодня, 17:43
Нолан Траоре о Егоре Дёмине: «Мы дополняем друг друга и отлично играем вместе»
сегодня, 17:17
Де’Аарон Фокс: «Кавай Ленард – один из 10 самых техничных игроков в истории»
сегодня, 16:49
Яннис Адетокумбо: «На сегодняшний день я предан «Милуоки»
сегодня, 16:26
Шэй Гилджес-Александер: «Меня с детства воспитывали лидером. В нашем доме нельзя было быть ведомым»
сегодня, 16:04
Ко всем новостям
Последние новости
Димитрис Итудис после первой победы за семь матчей: «Я не волшебник, но надеюсь на смену динамики»
сегодня, 20:52
Ти Джей Уоррен подписал контракт с фарм-клубом «Нью-Йорка»
сегодня, 20:18
Найджел Хэйс-Дэвис объяснил, почему выбрал «Панатинаикос»: «Тренер сказал: «Не приходи вписываться – приходи быть собой». Это воодушевляет»
сегодня, 20:05
«Партизан» официально объявил об уходе Кэмерона Пэйна
сегодня, 19:49Фото
Александр Церковный: «Бако травмировался накануне вылета в Санкт-Петербург. Контракт вступит в силу после полноценного восстановления»
сегодня, 19:31
«Голден Стэйт» подписал двусторонний контракт с Нэйтом Уильямсом
сегодня, 18:59
Трент Фрейзер о звании MVP Матча звезд: «Все само собой произошло – начал с четырех трехочковых подряд и поймал ритм»
сегодня, 18:36
Адриатическая лига. «Дубай» уверенно обыграл «Босна Роял»
сегодня, 18:21
«Триест» объявил об увольнении главного тренера Исраэля Гонсалеса
сегодня, 18:04
Форвард «Гран-Канарии» Микель Сальво выбыл на длительный срок из-за разрыва связки колена
сегодня, 16:59
Рекомендуем