НБА оштрафовала «Юту» (500000 долларов) и «Индиану» (100000). Обе команды не выпускали на площадку здоровых игроков в недавних матчах

НБА оштрафовала «Юту» на 500000 долларов, а «Индиану» – на 100000. Лига заявила, что обе команды в недавних матчах не выпускали на паркет здоровых игроков, подчеркнув, что не потерпит действий, ставящих под угрозу целостность соревнований.
«Юта» была наказана за свои действия в играх против «Орландо» 7 февраля (поражение 117:120) и «Майами» 9 февраля (победа 115:111). В этих встречах клуб оставил звезд Лаури Маркканена и Джарена Джексона-младшего на скамейке запасных в четвертой четверти, «хотя эти игроки были в состоянии продолжать игру, и исход матчей после этого оставался под вопросом», – говорится в заявлении лиги.
«Индиана», в свою очередь, нарушила политику участия игроков в матче против «Юты» 3 февраля. Расследование показало, что звездный форвард Паскаль Сиакам и два других игрока стартовой пятерки «Пэйсерс», пропустившие эту встречу, «могли играть согласно медицинским критериям, предусмотренным Политикой, в том числе с сокращенным игровым временем. Как вариант, команда могла бы дать игрокам отдых в других матчах, что в большей степени соответствовало бы соблюдению Политики».
«Пэйсерс» (15-40) и «Джаз» (18-37) входят в число шести худших команд лиги.
Жду что в следующей версии коллективного соглашения Сильвер попробует прописать чтобы лидеры играли минимум по 35 минут в матче и через сколько секунд переговоров с профсоюзов игроков он будет послан по всем известному адресу.
Ты приплетаешь нарушения в трансферных делах футбольных клубов, где грандам можно тратить больше ффп, а маленькие клубы за 10 центов лишних получают несопостовимые штрафы.
Тут команды в наглую танкуют, не выпускают здоровых лидеров, сливают игры за которые люди деньги, эмоции и время отдали. Нарушают спортивные принципы сами же и наносят репутационный урон лиге своим наглым танкингом.
Наказали верно!! То что деньгами, это логично. Можно пиками, но как бы жёстко на данный момент, но в будущем можно и рассматривать наказание это.
А кто по твоей версии тут мешки с деньгами, сорящими ими на лево и на право, а кто Эвертон, лудогорцы и Чукарички??? Прям не могу даже сам придумать...
Короче, чушь какую-то ты написал. Эти сами виноваты, что сливают, вот и получили по заслугам.