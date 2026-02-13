  • Спортс
24

НБА оштрафовала «Юту» (500000 долларов) и «Индиану» (100000). Обе команды не выпускали на площадку здоровых игроков в недавних матчах

«Джаз» и «Пэйсерс» заплатят штраф за нарушения в управлении составами.

НБА оштрафовала «Юту» на 500000 долларов, а «Индиану» – на 100000. Лига заявила, что обе команды в недавних матчах не выпускали на паркет здоровых игроков, подчеркнув, что не потерпит действий, ставящих под угрозу целостность соревнований.

«Юта» была наказана за свои действия в играх против «Орландо» 7 февраля (поражение 117:120) и «Майами» 9 февраля (победа 115:111). В этих встречах клуб оставил звезд Лаури Маркканена и Джарена Джексона-младшего на скамейке запасных в четвертой четверти, «хотя эти игроки были в состоянии продолжать игру, и исход матчей после этого оставался под вопросом», – говорится в заявлении лиги.

«Индиана», в свою очередь, нарушила политику участия игроков в матче против «Юты» 3 февраля. Расследование показало, что звездный форвард Паскаль Сиакам и два других игрока стартовой пятерки «Пэйсерс», пропустившие эту встречу, «могли играть согласно медицинским критериям, предусмотренным Политикой, в том числе с сокращенным игровым временем. Как вариант, команда могла бы дать игрокам отдых в других матчах, что в большей степени соответствовало бы соблюдению Политики».

«Пэйсерс» (15-40) и «Джаз» (18-37) входят в число шести худших команд лиги.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
штрафы
24 комментария
надо не на бабки штрафовать, а пиками. Типа за 2 подобных инцидента - пик может быть только максимум 4ым, из топ 3 выпадаешь, следующее - из топ 5.и так далее
Псс, НБА, а Вашингтон не хочешь проверить на счёт Янга?
Не понимаю недовольства в комментариях. Еще февраль, даже МВЗ не прошел, а нагло сливающих типов уже штрафанули. Юту вообще на полляма, и это первый штраф - типа предупреждение. Продолжат баловаться - получат лям, два, потом пики пойдут. Готов владелец Юты платить штрафы за слив сезона? Чот я сомневаюсь что ему это понравится.
А с какого перепугу замены по ходу матча главным тренером должны делаться с согласия Сильвера? Может, ещё звонить ему по ходу каждой игры?
Жду что в следующей версии коллективного соглашения Сильвер попробует прописать чтобы лидеры играли минимум по 35 минут в матче и через сколько секунд переговоров с профсоюзов игроков он будет послан по всем известному адресу.
Лысый из себя пытается выдавить жалкую пародию на Стерна?
Мёртвому припарка - пики в районе 40го места по 3+ миллиона покупаются/продаются в день драфта.
Самых убогих и штрафанули. Как и в случае в футболе, с Лудогорцем, Эвертоном - клубы наказали за то, что потратили больше денег на приобретение игроков, чем заработали. А с грандов вроде МС, ПСЖ, как с гуся вода.
Вообще не верно. Ситуации совершенно разные.
Ты приплетаешь нарушения в трансферных делах футбольных клубов, где грандам можно тратить больше ффп, а маленькие клубы за 10 центов лишних получают несопостовимые штрафы.
Тут команды в наглую танкуют, не выпускают здоровых лидеров, сливают игры за которые люди деньги, эмоции и время отдали. Нарушают спортивные принципы сами же и наносят репутационный урон лиге своим наглым танкингом.
Наказали верно!! То что деньгами, это логично. Можно пиками, но как бы жёстко на данный момент, но в будущем можно и рассматривать наказание это.
А кто по твоей версии тут мешки с деньгами, сорящими ими на лево и на право, а кто Эвертон, лудогорцы и Чукарички??? Прям не могу даже сам придумать...
Короче, чушь какую-то ты написал. Эти сами виноваты, что сливают, вот и получили по заслугам.
То есть когда у Тандер в одной из игр, небыло в полном составе стартовой пятёрки, это норм, а когда у Джаз на скамейке, находились игроки старта, игравшие уже матче это нарушение. За танкинг надо наказывать, без сомнения, но когда лидеры сливают игры почему-то это остаётся в стороне от руководства лиги. Вот сегодня Тандер проиграли Бакс, сомневаюсь, что все лидеры Тандер находятся на травме и почему им дают отдых, а Джаз не может дать отдых своим лидерам.
я бы штрафовал иначе за танкинг. за каждое нарушение минус - 0,хх% в лотерее
Теперь, чтобы не нарваться на санкции, команды будут выпускать здоровых игроков на площадку, приказывая им играть вполсилы...
Это шутка?! Элементарная ротация же и отдых игрокам
Политика главнее ротации☝️🤬🧐
Индиана наверное попала под правило запрета отдыха звезд. Это правило официальное, его принимали всей лигой. С Ютой кейс интересный, вроде как ротацию тренер должен определять, если решил, что эти игроки ему не нужны в 4 четверти, то имеет право. С другой стороны мы все понимаем, почему он так решил, в этом смысле я лично на стороне лиги, нельзя давать клубам думать, что они самые хитрые. Полномочия Сильверу это позволяют. Ну и тем более я на его стороне когда представляю себя на месте болельщика Юты, пришедшего на матч, потратившего кучу времени и увидевшего как в четвертой четверти его команда сажает лидеров и забивает на результат. Я был бы в ярости, билеты там недешёвые.
