Деян Радонич о поражении от «Уралмаша»: «С самого начала было ясно, что у нас нет должной концентрации»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал поражение от «Уралмаша» (67:81) .

Деян Радонич прокомментировал поражение «Зенита » от «Уралмаша» (67:81) в матче группового этапа Winline Basket Cup. Тренер ответил на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции.

– Поздравляю соперника с победой и хорошей игрой. В этом матче мы сыграли плохо. С самого начала было ясно, что у нас нет должной концентрации. Несколько минут во второй половине, когда мы сыграли хорошо в атаке и защите, оказалось недостаточно, чтобы оставаться в игре. Так много ошибок на обеих половинах площадки. Конечно, нам нужно проанализировать эту игру и обсудить ее.

- В последних матчах Сергей Карасев почти не выходил на площадку. С чем это связано?

– По результатам наших тренировок я принял решение сделать выбор в пользу других игроков.

- Как только соперник начинал играть очень жестко, нашей команде не удавалось сократить отставание. С чем это связано?

– Конечно, это было проблемой для нас: с самого начала мы не вели себя достаточно плотно по отношению к ним, а это было очень важно, чтобы оставаться в игре. Мы сделали слишком много ошибок и с самого начала были недостаточно агрессивны. В какой-то момент ситуация изменилась, но этого было недостаточно. Как я сказал, нельзя играть так, если хочешь победить – ни против «Уралмаша », ни в любой другой игре. Нужно быть готовыми выглядеть хорошо на обеих сторонах площадки больше игрового времени, – сказал черногорский специалист.