Евролига. 23+8 Везенкова помогли «Олимпиакосу» обыграть «Црвену Звезду», «Барселона» уступила «Парижу» и другие результаты
Сегодня прошли пять матчей регулярного сезона Евролиги.
23 очка и 8 подборов Александара Везенкова помогли «Олимпиакосу» взять верх над «Црвеной Звездой».
«Барселона» проиграла «Парижу» на своей площадке.
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче Турция – 19-7, Олимпиакос Греция – 17-9, Валенсия Испания – 17-10, Барселона Испания – 17-10, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 16-10, Црвена Звезда Сербия – 16-11, Реал Испания – 16-11, Панатинаикос Греция – 16-11, Жальгирис Литва – 15-12, Монако – 15-12, Милан Италия – 14-13, Дубай ОАЭ – 13-14, Виртус Италия – 12-15, Бавария Германия – 12-15, Маккаби Тель-Авив Израиль – 12-15, Баскония Испания – 9-18, Партизан Сербия – 9-18, Париж Франция – 8-18, Анадолу Эфес Турция – 8-19, Виллербан Франция – 7-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Обст на сегодня без вопросов один из лучших шарп шутеров мирового баскетбола. Надеюсь увидеть этого немецкого хлопца в НБА в следующем сезоне. Он и там будет поливать из-за периметра по полной программе.
Кому он там нужен на четвертом-то десятке? Будет в мусорное время выходить на пару минут и набирать 1,5 очка за матч, как последний МВП финала 4 Евролиги
За Димитриевича как за своего переживаешь - какая-то неуверенность видна в его действиях. Чуть не отдал матч, допустив глупую потерю в концовке, но потом вернул игру, реализовав 3+1 за 9 сек до конца основного времени. Овертайм.
