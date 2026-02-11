Бронни Джеймс о своей роли в «Лейкерс»: «У нас много атакующих игроков, и им нужны те, кто умеет защищаться»

Бронни Джеймс обозначил, какой должна быть его роль в «Лейкерс ». После матча с «Сан-Антонио», в котором 21-летний защитник провел 25 минут, набрал 12 очков и отдал 6 передач, он четко объяснил, за счет чего намерен приносить пользу команде.

«Я бы сказал – защита. Это та роль, в которой я хочу преуспеть… У нас много атакующих игроков – Лука (Дончич ), Леброн (Джеймс), Остин (Ривз). Эти ребята могут набирать очки в любой момент… Но им нужны такие игроки, как я, Вандо (Джарред Вандербилт ), Джейк (Ларэвиа) – те, кто умеет защищаться», – сказал Бронни Джеймс в послематчевом интервью.