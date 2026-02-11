Бронни Джеймс о своей роли в «Лейкерс»: «У нас много атакующих игроков, и им нужны те, кто умеет защищаться»
Бронни Джеймс обозначил, какой должна быть его роль в «Лейкерс». После матча с «Сан-Антонио», в котором 21-летний защитник провел 25 минут, набрал 12 очков и отдал 6 передач, он четко объяснил, за счет чего намерен приносить пользу команде.
«Я бы сказал – защита. Это та роль, в которой я хочу преуспеть… У нас много атакующих игроков – Лука (Дончич), Леброн (Джеймс), Остин (Ривз). Эти ребята могут набирать очки в любой момент… Но им нужны такие игроки, как я, Вандо (Джарред Вандербилт), Джейк (Ларэвиа) – те, кто умеет защищаться», – сказал Бронни Джеймс в послематчевом интервью.
Опубликовал: opimakh.ilya
4 комментария
Бронни в этом составе неиронично один из трех лучших защитников, потому что он в защите играет на уже достаточно неплохом уровне, а остальные в ЛАЛ там не играют вообще кроме Вандо и остатков былого величия Смарта. Проблема в том, что он в атаке вне мусорных минут пока нулевой, конечно, на серьезном уровне, хоть некоторый прогресс и есть. Причем, второй самый нулевой в атаке в команде после него это как раз Вандо. Да и Смарт, прямо скажем, не блещет, выстреливает раз в пять игр в лучшем случае. В итоге получается, что все лучшие игроки атаки абсолютные дырки в защите, остальные в лучшем случае конусы в защите, а лучшие защитники дровосеки разной степени ржавости в атаке. Ростер гениальный, конечно, мало того, что качественный
Если двух лебронов объединить вместе получится цельный игрок
