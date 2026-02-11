1

Стив Керр о «танкинге»: «Это вредно для болельщиков и для самой лиги. Но простых решений нет»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр считает, что практика «танкинга» является серьезной проблемой для лиги, однако простых решений этого вопроса у него нет.

«По иронии, в последние несколько лет эта проблема не стояла так остро, как в этом году – во многом благодаря турниру плей‑ин. Больше команд чувствовали, что остаются в борьбе. В этом сезоне проблема проявляется сильнее из-за конкретных обстоятельств и положения многих клубов: травмы, начало перестроек и тому подобное. Я знаю, что лига всерьез озабочена этим – и это правильно. Это вредно для болельщиков и для самой лиги. Рассматриваются разные варианты, но это действительно сложный вопрос», – сказал Керр.

Он также взглянул на вопрос с позиции команд, которые пытаются занять более выгодные позиции в лотерее драфта, зная, что один из топовых выборов на драфте‑2026 может радикально изменить судьбу клуба.

«В конечном счете многое сводится к удаче на лотерее. Именно это делает проблему такой сложной: великие игроки – Стефен Карри, Тим Данкан, Виктор Вембаньяма – не просто меняют команду, они меняют организацию, причем влияние выходит далеко за рамки карьеры самих игроков.

Таких игроков очень мало, их ценность колоссальна, поэтому все команды охотятся за ними. Порой мы даже не знаем, кто это будет: Стеф был выбран под 7-м номером, а Яннис (Адетокумбо) – под 15‑м. Так что это не всегда первые пики, но чаще всего именно первый номер имеет шанс стать таким игроком – и именно это создает проблему», – отметил главный тренер «Уоррирз».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
Все жду, когда Автодор получит 1 номер драфта и перестанет танковать
