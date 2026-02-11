Владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб откладывал обмен Куминги, веря в потенциал форварда стать новой звездой клуба

Обмен Джонатана Куминги затягивался из-за владельца «Голден Стэйт».

Обмен Джонатана Куминги в «Атланту» состоялся только перед дедлайнлм, хотя слухи о его уходе из «Голден Стэйт» тянулись еще с конца прошлого сезона. Как сообщает журналист ESPN Энтони Слэйтер, ключевой причиной затянувшегося решения был владелец клуба Джо Лэйкоб, который испытывал сильную привязанность к Куминге и верил, что тот может стать следующей звездой «Уорриорз».

«Джо Лэйкоб сблизился с Кумингой еще во время ужина в Майами перед драфтом-2021 и неоднократно возвращался к мысли, что Куминга все еще может стать лицом следующей эры «Голден Стэйт », – сообщил Слэйтер.

По данным источников в клубе, Лэйкоб долго не хотел отказываться от этой концепции, несмотря на то, что она не полностью соответствовала текущему составу и системе команды, которую тренерский штаб не стремился перестраивать под игрока.

В составе «Уорриорз» Куминга провел 313 игр, набирая в среднем 11,9 очка, 3,9 подбора и 1,7 передачи за матч.