Айзейя Стюарт дисквалифицирован на 7 матчей, Майлз Бриджес и Мусса Диабате – на 4, Джейлен Дюрен – на 2

НБА дисквалифицировала Стюарта (7 игр), Бриджеса и Диабате (по 4), Дюрена (2).

НБА объявила о дисциплинарных санкциях по итогам матча между «Детройтом » и «Шарлотт », в ходе которого произошла массовая потасовка.

Центровой «Пистонс» Айзейя Стюарт дисквалифицирован на семь матчей. Как отмечается в официальном сообщении лиги, Стюарт покинул зону скамейки запасных, агрессивно вмешался в конфликт на площадке и участвовал в потасовке. При этом срок дисквалификации 24-летнего игрока отчасти обусловлен его неоднократными случаями неспортивного поведения в прошлом.

Кроме того, форварды «Хорнетс » Майлз Бриджес и Мусса Диабате дисквалифицированы на четыре матча каждый – за участие в драке и эскалацию конфликта. Центровой «Детройта» Джейлен Дюрен получил двухматчевую дисквалификацию за то, что спровоцировал конфликт и участвовал в потасовке.