  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Айзейя Стюарт дисквалифицирован на 7 матчей, Майлз Бриджес и Мусса Диабате – на 4, Джейлен Дюрен – на 2
35

Айзейя Стюарт дисквалифицирован на 7 матчей, Майлз Бриджес и Мусса Диабате – на 4, Джейлен Дюрен – на 2

НБА дисквалифицировала Стюарта (7 игр), Бриджеса и Диабате (по 4), Дюрена (2).

НБА объявила о дисциплинарных санкциях по итогам матча между «Детройтом» и «Шарлотт», в ходе которого произошла массовая потасовка.

Центровой «Пистонс» Айзейя Стюарт дисквалифицирован на семь матчей. Как отмечается в официальном сообщении лиги, Стюарт покинул зону скамейки запасных, агрессивно вмешался в конфликт на площадке и участвовал в потасовке. При этом срок дисквалификации 24-летнего игрока отчасти обусловлен его неоднократными случаями неспортивного поведения в прошлом.

Кроме того, форварды «Хорнетс» Майлз Бриджес и Мусса Диабате дисквалифицированы на четыре матча каждый – за участие в драке и эскалацию конфликта. Центровой «Детройта» Джейлен Дюрен получил двухматчевую дисквалификацию за то, что спровоцировал конфликт и участвовал в потасовке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
logoШарлотт
logoДетройт
logoНБА
logoДжейлен Дюрен
logoМайлз Бриджес
logoМусса Диабате
logoАйзейя Стюарт
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Дюрен первым начал, и получил всего 2 игры, в итоге Шарлот 4 игры без двух форвардов, а психопат пропустить почти 3 недели
Ответ erkin_312
Дюрен первым начал, и получил всего 2 игры, в итоге Шарлот 4 игры без двух форвардов, а психопат пропустить почти 3 недели
Дюрен вообще не участвовал в потасовке и не пахал руками. Я тут скорее удивлен всего четырем матчам Муссы. Тот же Майлз так безумно руками не махал.
Ответ VERSER
Дюрен вообще не участвовал в потасовке и не пахал руками. Я тут скорее удивлен всего четырем матчам Муссы. Тот же Майлз так безумно руками не махал.
Дюрен первым ударил
Стюарта явно пожалели, я бы этому рецидивисту матчей 15 дал, чтобы мозги на место встали. Сколько уже инцидентов с ним было
Ответ PredatorMax
Стюарта явно пожалели, я бы этому рецидивисту матчей 15 дал, чтобы мозги на место встали. Сколько уже инцидентов с ним было
не расстраивайтесь,пожалеем любителей "гламурного" баскетбола
Ответ mestre Nani
не расстраивайтесь,пожалеем любителей "гламурного" баскетбола
Причем здесь гламур/трухардкор, если Стюарт себя ведет как неадекватное создание из раза в раз? К трубаскету это не имеет никакого отношения. У него беды с головой.
И Шарлот без Муссы и Майлза себе усложнит жизнь, так хорошо летели в плей-инн, будет красиво, если даже вопреки залетят в пост сезон , а там А Детройт можно налететь ( жаришка).
Ответ Александр Белоцерковский
И Шарлот без Муссы и Майлза себе усложнит жизнь, так хорошо летели в плей-инн, будет красиво, если даже вопреки залетят в пост сезон , а там А Детройт можно налететь ( жаришка).
Тем более ближайший матч с главным конкурентом Атлантой. Надеюсь и правда в плоф попадут и на Детройт сразу
Ответ Einfach Safari
Тем более ближайший матч с главным конкурентом Атлантой. Надеюсь и правда в плоф попадут и на Детройт сразу
Да)) вообще у Шарлот средний календарь, захотят запрыгнут, единственное последний 4 или 5 игр будет очень тяжелый график, там могут отвалиться очень обидно
Айзея хоть и ведет себя неадекватно, но он на столько Детройтовский…. За что я его очень ценю как игрока. Тяжелый график без такого цербера играть, еще и Дюрена не будет, сегодня обязательно посмотрю как Рид будет отдуваться за них)
Господи наконец-то это существо из «Детройта» дисквалифицировали на какое-то нормальное количество игр.
Круто было бы чтобы следующие драки увеличивали наказание экспоненциально, задолбал уже, таких отбросов нельзя к людям подпускать.
Ответ Дмитрий Куркаев
Господи наконец-то это существо из «Детройта» дисквалифицировали на какое-то нормальное количество игр. Круто было бы чтобы следующие драки увеличивали наказание экспоненциально, задолбал уже, таких отбросов нельзя к людям подпускать.
Ну да, ну да. Будь он игроком твоей любимой команды, ты бы так никогда не сказал. А почему про домашнего насильника Бриджеса в данной ситуации ни слова? У того явно с кукухой проблемы, и в данной ситуации он вел себя не лучше Стюарта
Какая разница кто первый начал. Больше дисквы дают тому, кто агрессивнее себя вел и не мог себя контролировать. Дюрен дал леща, а дальше вполне спокойно пытался избежать эскалации. А вот Диабате перекрыло и он все никак не мог успокоиться. Так же и Бриджес, два раза сознательно усилил конфликт. Без него вообще бы все быстрее закончилось. Ну а Стюарт это Стюарт, как увидел чела меньше себя, которому можно втащить, так сразу стартанул))
9 игр на Детройт нужно было делить на 4 Дюрена и 5 Стюарта. Первый зачинщик и без него ничего бы не было)
Ответ Tim Timson
9 игр на Детройт нужно было делить на 4 Дюрена и 5 Стюарта. Первый зачинщик и без него ничего бы не было)
Совершенно верно, Дюрену следовало отгрузить 4 игры. А вот Стюарту 5 игр маловато, так как выскочил со скамейки, да ещё рецидивист.
Ответ Вадим flanec
Совершенно верно, Дюрену следовало отгрузить 4 игры. А вот Стюарту 5 игр маловато, так как выскочил со скамейки, да ещё рецидивист.
Да ладно чего уж. Последний нормальный бандит в лиге где только болтают)
Зачинщику дали 2 игры дисквы, а участнику 4 игры дисквы. Какое-то решение неадекватное приняли в лиге. Эх, жаль что всё таки Диабате не попал по лицу Дюрена, так хоть не так обидно бы было, а тут промахнулся и 4 игры дисквы. А может и дали 4 игры, потому что не попал 🤔
Ответ Вадим flanec
Зачинщику дали 2 игры дисквы, а участнику 4 игры дисквы. Какое-то решение неадекватное приняли в лиге. Эх, жаль что всё таки Диабате не попал по лицу Дюрена, так хоть не так обидно бы было, а тут промахнулся и 4 игры дисквы. А может и дали 4 игры, потому что не попал 🤔
Да за саму драку никому много не дают. 2 игры за толчок это норм
Ответ Вадим flanec
Зачинщику дали 2 игры дисквы, а участнику 4 игры дисквы. Какое-то решение неадекватное приняли в лиге. Эх, жаль что всё таки Диабате не попал по лицу Дюрена, так хоть не так обидно бы было, а тут промахнулся и 4 игры дисквы. А может и дали 4 игры, потому что не попал 🤔
Дали диск так, чтобы не повадно было в следующий раз :
Стюарт новый Д. Грин, надо утихомирить показательно, чел со скамейки побежал Бриджессу именно вытащить, это был самый опасный момент
Бриджес решил показательно слабо ударить отошедшего в сторону Дюрэна, продолжив конфликт - ему надо было 6 матчей дать
Диабата - полез только к Дюрэну после пощёчины, но долго бегал и много его утихомировали, а так он ещё бы меньше получил
Дюрэн за пощёчину, дальше не нагнетал, молодец
Что по деньгам?
Ответ Korban Cobain
отличный разбор момента 😁 https://www.youtube.com/shorts/1HEl-wiOsk0
И потом находятся защитники Дюрена, он всю игру работал локтями, как в начале видео. Это даже меня через экран раздражало.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Дюрен примет участие в Матче звезд, даже если лига дисквалифицирует его за драку в игре с «Шарлотт»
11 февраля, 16:28
Две драки и семь удалений за день в НБА! Что это вообще было?
10 февраля, 10:28
Брэндон Миллер о крупной драке: «Это было весело. Следующий вопрос»
10 февраля, 07:44Видео
Рекомендуем
Главные новости
Евгений Пашутин и Велимир Перасович назвали стартовые составы команд Матча всех звезд Лиги ВТБ
19 минут назадФото
Тим Макмэн о проблеме «танкинга»: «Штрафы – это просто PR-тактика от Адама Сильвера, погрозили пальчиком»
27 минут назад
Бобби Маркс: «Менеджер одной из команд сказал, что выписал бы чек с открытой суммой за место в Топ-3 драфта»
41 минуту назад
«Партизан» отказал 4 клубам НБА, пытавшимся заполучить Исаака Бонгу
56 минут назад
Джеди Осман назвал причиной стычки в конце матча празднование победы соперником на логотипе «Панатинаикоса»: «Нельзя проявлять неуважение к этому клубу»
сегодня, 12:32
Майк Джеймс намерен покинуть «Монако»: «Не надо мне врать и говорить, что деньги вот-вот придут, когда их нет, выставляя меня дураком»
сегодня, 12:11
Андрей Кириленко: «Главное, что Дёмин победил на матче новичков, как и я, и Леха Швед»
сегодня, 11:48
Владелец «Финикса» Мэтью Ишбиа забросил через 229-сантиметрового Тако Фалла
сегодня, 11:33Видео
В НБА нарастает уверенность, что Леброн Джеймс вернется в «Кливленд» для «величайшего прощального тура»
сегодня, 11:18
Лука Дончич: «До 41 года я играть не собираюсь, это уж точно»
сегодня, 10:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Варезе» встретится с «Брешией», «Триест» сыграет с «Наполи» и другие матчи
сегодня, 09:15
ACB. «Сарагоса» встретится с «Ховентудом», «Тенерифе» примет «Бреоган» и другие матчи
сегодня, 12:35
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» уступил «Бахчешехиру», «Бурсаспор» сыграет против «Бешикташа»
сегодня, 12:35
Чемпионат Греции. «Ираклис» сыграет с «Олимпиакосом», ПАОК встретится с АЕКом и другие матчи
сегодня, 12:35
Чемпионат Франции. «Страсбур» примет «Бурк», «Нанси» – «Виллербан» и другие матчи
сегодня, 12:35
Премьер-лига. Женщины. УГМК принимает «Динамо Москва»
сегодня, 12:35Live
Пейдж Бекерс проиграла Челси Грэй в четвертьфинале турнира один на один
сегодня, 09:40Видео
Чемпионат Франции. «Шоле» победил «Гравлин-Дюнкерк»
вчера, 21:37
Адриатическая лига. «Студентски центар» победил «Спартак Суботица», «Вена» справилась с КРКА
вчера, 21:37
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» проиграл «Манисе»
вчера, 18:45
Рекомендуем