Айзейя Стюарт дисквалифицирован на 7 матчей, Майлз Бриджес и Мусса Диабате – на 4, Джейлен Дюрен – на 2
НБА объявила о дисциплинарных санкциях по итогам матча между «Детройтом» и «Шарлотт», в ходе которого произошла массовая потасовка.
Центровой «Пистонс» Айзейя Стюарт дисквалифицирован на семь матчей. Как отмечается в официальном сообщении лиги, Стюарт покинул зону скамейки запасных, агрессивно вмешался в конфликт на площадке и участвовал в потасовке. При этом срок дисквалификации 24-летнего игрока отчасти обусловлен его неоднократными случаями неспортивного поведения в прошлом.
Кроме того, форварды «Хорнетс» Майлз Бриджес и Мусса Диабате дисквалифицированы на четыре матча каждый – за участие в драке и эскалацию конфликта. Центровой «Детройта» Джейлен Дюрен получил двухматчевую дисквалификацию за то, что спровоцировал конфликт и участвовал в потасовке.
Круто было бы чтобы следующие драки увеличивали наказание экспоненциально, задолбал уже, таких отбросов нельзя к людям подпускать.
Стюарт новый Д. Грин, надо утихомирить показательно, чел со скамейки побежал Бриджессу именно вытащить, это был самый опасный момент
Бриджес решил показательно слабо ударить отошедшего в сторону Дюрэна, продолжив конфликт - ему надо было 6 матчей дать
Диабата - полез только к Дюрэну после пощёчины, но долго бегал и много его утихомировали, а так он ещё бы меньше получил
Дюрэн за пощёчину, дальше не нагнетал, молодец
