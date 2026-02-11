  • Спортс
  • Джейлен Дюрен примет участие в Матче звезд, даже если лига дисквалифицирует его за драку в игре с «Шарлотт»
Джейлен Дюрен примет участие в Матче звезд, даже если лига дисквалифицирует его за драку в игре с «Шарлотт»

Джейлен Дюрен сможет сыграть на Матче всех звезд даже при дисквалификации.

Джейлен Дюрен примет участие в Матче всех звезд НБА, даже если лига дисквалифицирует его за драку в игре с «Шарлотт». Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, санкции в отношении центрового «Детройта» не повлияют на его статус участника звездного уик-энда.

Напомним, инцидент произошел в третьей четверти матча с «Хорнетс». После жесткого фола Муссы Диабате на Дюрене между игроками завязалась перепалка, которая быстро переросла в массовую потасовку с участием обеих команд. Дюрен, Айзейя Стюарт, Диабате и Майлз Бриджес были удалены, и в ближайшее время им грозят дополнительные санкции.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Криса Хэйнса
Хорошо что у нас Рид есть и большой балбес на дальнем бенче, без пары центров играть такое себе)
Рекомендуем