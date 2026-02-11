«Кремона» выступила с заявлением на фоне слухов о покупке клуба инвестиционной группой, в которую входят Лука Дончич и Донни Нельсон

Президент «Кремоны» подтвердил переговоры о продаже клуба.

«Ваноли Кремона » выступила с официальным заявлением на фоне слухов о возможном участии клуба в европейском проекте НБА. Ранее появилась информация , что инвестиционная группа, в которую входят экс-генменеджер «Далласа» Донни Нельсона и разыгрывающий «Лейкерс » Лука Дончич планирует выкупить спортивные права итальянского клуба, чтобы на его базе создать новую команду в Риме – она должна войти в новый турнир НБА начиная с сезона-2026/27.

Президент «Кремоны» Альдо Ваноли подтвердил, что переговоры о потенциальном приобретении действительно ведутся, но при этом подчеркнул: окончательных решений пока не принято, а основное внимание по‑прежнему сосредоточено на максимально успешном завершении текущего сезона.

«Руководство клуба тщательно оценивает каждую возможность, способную обеспечить устойчивое будущее этой молодой, но по-своему славной организации», – говорится в официальном заилении «Кремоны».