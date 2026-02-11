Дэмиан Лиллард о восстановлении: «Я никуда не тороплюсь. Хочу играть каждый год до конца карьеры, будучи лучшей версией себя»

Дэмиан Лиллард не намерен форсировать восстановление после травмы ахилла.

Разыгрывающий «Портленда » Дэмиан Лиллард прокомментировал решение принять участие в конкурсе трехочковых бросков в рамках уикенда Матча всех звезд НБА и дал понять, что это никак не связано с форсированием возвращения в основной состав.

«Мне нужна конкуренция. Я просто тренируюсь, но не играю, поэтому мне нужно какое-то соперничество. Нужно немного встряхнуться.

Что касается моего процесса восстановления, я могу делать многое – вот так я бы это описал. Я бегу свою дистанцию. Если бы мне было 23–25 лет, возможно, я больше сравнивал бы себя с другими. Но я знаю, в каком состоянии нахожусь физически, чувствую это. Я каждый день на площадке, и для меня неважно, что делает Джейсон Тейтум [который на этой неделе провел полноценную тренировку «5 на 5» ].

По окончании сезона у меня будет полноценное лето для подготовки к следующему чемпионату, и я хочу быть готов на тысячу процентов. Хочу играть каждый год до конца карьеры, будучи лучшей версией себя. Поэтому я никуда не тороплюсь, особенно понимая, что у меня есть время. Именно в такую игру я сейчас играю, – сказал 35-летний баскетболист, восстанавливающийся после травмы ахилла.