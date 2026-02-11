  • Спортс
4

Дэмиан Лиллард о восстановлении: «Я никуда не тороплюсь. Хочу играть каждый год до конца карьеры, будучи лучшей версией себя»

Дэмиан Лиллард не намерен форсировать восстановление после травмы ахилла.

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард прокомментировал решение принять участие в конкурсе трехочковых бросков в рамках уикенда Матча всех звезд НБА и дал понять, что это никак не связано с форсированием возвращения в основной состав.

«Мне нужна конкуренция. Я просто тренируюсь, но не играю, поэтому мне нужно какое-то соперничество. Нужно немного встряхнуться.

Что касается моего процесса восстановления, я могу делать многое – вот так я бы это описал. Я бегу свою дистанцию. Если бы мне было 23–25 лет, возможно, я больше сравнивал бы себя с другими. Но я знаю, в каком состоянии нахожусь физически, чувствую это. Я каждый день на площадке, и для меня неважно, что делает Джейсон Тейтум [который на этой неделе провел полноценную тренировку «5 на 5»].

По окончании сезона у меня будет полноценное лето для подготовки к следующему чемпионату, и я хочу быть готов на тысячу процентов. Хочу играть каждый год до конца карьеры, будучи лучшей версией себя. Поэтому я никуда не тороплюсь, особенно понимая, что у меня есть время. Именно в такую игру я сейчас играю, – сказал 35-летний баскетболист, восстанавливающийся после травмы ахилла.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
4 комментария
Торопиться некуда, деньги капают в любом случае.
Со скамейки сойдет
Если он не до конца восстановился, то как он будет принимать участие в конкурсе трешек? Меня этот вопрос занимает уже не первый день.
