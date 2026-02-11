  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Харрисон Барнс считает, что Де’Аарон Фокс и Стефон Касл заслужили вызов на Матч всех звезд: «Не понимаю, как можно не рассматривать их кандидатуры»
3

Харрисон Барнс считает, что Де’Аарон Фокс и Стефон Касл заслужили вызов на Матч всех звезд: «Не понимаю, как можно не рассматривать их кандидатуры»

Форвард «Сперс» считает, что его партнеры заслужили вызов на Матч всех звезд.

По решению комиссионера НБА Адама Сильвера форвард «Торонто» Брэндона Ингрэм заменит травмированного Стефена Карри на Матче всех звезд. Однако форвард «Сан-Антонио» Харрисон Барнс считает, что его партнеры по команде Стефон Касл и Де’Аарон Фокс были более достойными кандидатами.

«Мы на втором месте на Западе. У команд ниже нас по таблице по два участника Матча всех звезд. Я не понимаю, как можно не рассматривать их кандидатуры, если говорить о влиянии на победы и вклад в результат», – заявил Барнс в интервью The San Antonio Express News.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The San Antonio Express News
logoСан-Антонио
logoХаррисон Барнс
logoСтефон Касл
logoДе'Аарон Фокс
logoМатч всех звезд НБА
logoНБА
logoБрэндон Ингрэм
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Кандидатуры рассмотрели и не одобрили
Так их кандидатуры рассматривались, в чем проблема)
Так даже Хардена не позвали.
На всех мест не хватает...
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Вембаньяма набрал 40 очков за 26 минут в разгромной победе над «Лейкерс»
11 февраля, 06:09Видео
Стефон Касл и Джейлен Джонсон стали лучшими игроками недели в НБА
9 февраля, 20:44
Стефон Касл стал вторым в истории «Сперс», кто оформил 40-очковый трипл-дабл (40+12+12)
8 февраля, 05:06Видео
Рекомендуем
Главные новости
Евгений Пашутин и Велимир Перасович назвали стартовые составы команд Матча всех звезд Лиги ВТБ
19 минут назадФото
Тим Макмэн о проблеме «танкинга»: «Штрафы – это просто PR-тактика от Адама Сильвера, погрозили пальчиком»
27 минут назад
Бобби Маркс: «Менеджер одной из команд сказал, что выписал бы чек с открытой суммой за место в Топ-3 драфта»
41 минуту назад
«Партизан» отказал 4 клубам НБА, пытавшимся заполучить Исаака Бонгу
56 минут назад
Джеди Осман назвал причиной стычки в конце матча празднование победы соперником на логотипе «Панатинаикоса»: «Нельзя проявлять неуважение к этому клубу»
сегодня, 12:32
Майк Джеймс намерен покинуть «Монако»: «Не надо мне врать и говорить, что деньги вот-вот придут, когда их нет, выставляя меня дураком»
сегодня, 12:11
Андрей Кириленко: «Главное, что Дёмин победил на матче новичков, как и я, и Леха Швед»
сегодня, 11:48
Владелец «Финикса» Мэтью Ишбиа забросил через 229-сантиметрового Тако Фалла
сегодня, 11:33Видео
В НБА нарастает уверенность, что Леброн Джеймс вернется в «Кливленд» для «величайшего прощального тура»
сегодня, 11:18
Лука Дончич: «До 41 года я играть не собираюсь, это уж точно»
сегодня, 10:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Варезе» встретится с «Брешией», «Триест» сыграет с «Наполи» и другие матчи
сегодня, 09:15
ACB. «Сарагоса» встретится с «Ховентудом», «Тенерифе» примет «Бреоган» и другие матчи
сегодня, 12:35
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» уступил «Бахчешехиру», «Бурсаспор» сыграет против «Бешикташа»
сегодня, 12:35
Чемпионат Греции. «Ираклис» сыграет с «Олимпиакосом», ПАОК встретится с АЕКом и другие матчи
сегодня, 12:35
Чемпионат Франции. «Страсбур» примет «Бурк», «Нанси» – «Виллербан» и другие матчи
сегодня, 12:35
Премьер-лига. Женщины. УГМК принимает «Динамо Москва»
сегодня, 12:35Live
Пейдж Бекерс проиграла Челси Грэй в четвертьфинале турнира один на один
сегодня, 09:40Видео
Чемпионат Франции. «Шоле» победил «Гравлин-Дюнкерк»
вчера, 21:37
Адриатическая лига. «Студентски центар» победил «Спартак Суботица», «Вена» справилась с КРКА
вчера, 21:37
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» проиграл «Манисе»
вчера, 18:45
Рекомендуем