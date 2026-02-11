Харрисон Барнс считает, что Де’Аарон Фокс и Стефон Касл заслужили вызов на Матч всех звезд: «Не понимаю, как можно не рассматривать их кандидатуры»

Форвард «Сперс» считает, что его партнеры заслужили вызов на Матч всех звезд.

По решению комиссионера НБА Адама Сильвера форвард «Торонто» Брэндона Ингрэм заменит травмированного Стефена Карри на Матче всех звезд. Однако форвард «Сан-Антонио » Харрисон Барнс считает, что его партнеры по команде Стефон Касл и Де’Аарон Фокс были более достойными кандидатами.

«Мы на втором месте на Западе. У команд ниже нас по таблице по два участника Матча всех звезд. Я не понимаю, как можно не рассматривать их кандидатуры, если говорить о влиянии на победы и вклад в результат», – заявил Барнс в интервью The San Antonio Express News.