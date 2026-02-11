Ивица Зубац о переходе в «Индиану»: «Этой команде нужен игрок в «краске». Я отлично впишусь»
Ивица Зубац пообщался с прессой после обмена в «Индиану», рассказав, как этот переход совпал по времени с рождением его первого ребенка.
«Я был в детской, разбирался с подогревателем для бутылочек, и тут зазвонил телефон. Я увидел, что звонит Лоуренс Фрэнк, и понял, в чем дело, еще до того, как взял трубку», – поделился хорватский центровой.
Он также рассказал, как видит свою роль в системе «Пэйсерс».
«Этой команде нужен игрок в «краске», который будет подбирать, ставить заслоны, использовать выгодные матч‑апы… В защите мне придется много говорить. Думаю, я отлично впишусь.
Паскаль Сиакам может набирать очки множеством разных способов. Мы можем разыгрывать четыре‑пять пик‑н‑роллов. Тайриз Халибертон – один из лучших в лиге в том, что он делает: двигает мяч, вовлекает партнеров, ведет всю игру команды. Это меня очень воодушевляет.
При этом «Индиана», наверное, самая быстрая команда в лиге. Поэтому я использую остаток сезона и лето, чтобы привыкнуть к темпу и скорости игры, которых требует Рик (Карлайл)», – отметил Зубац.
В настоящий момент 28-летний баскетболист восстанавливается после травмы голеностопа. Ожидается, что он дебютирует в составе «Пэйсерс» после перерыва на Матч всех звезд.
прям жалко, что ушёл