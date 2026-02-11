Ивица Зубац о переходе в «Индиану»: «Этой команде нужен игрок в «краске». Я отлично впишусь»

Зубац о переходе в «Пэйсерс»: Команде нужен игрок в «краске». Я отлично впишусь.

Ивица Зубац пообщался с прессой после обмена в «Индиану», рассказав, как этот переход совпал по времени с рождением его первого ребенка.

«Я был в детской, разбирался с подогревателем для бутылочек, и тут зазвонил телефон. Я увидел, что звонит Лоуренс Фрэнк, и понял, в чем дело, еще до того, как взял трубку», – поделился хорватский центровой.

Он также рассказал, как видит свою роль в системе «Пэйсерс».

«Этой команде нужен игрок в «краске», который будет подбирать, ставить заслоны, использовать выгодные матч‑апы… В защите мне придется много говорить. Думаю, я отлично впишусь.

Паскаль Сиакам может набирать очки множеством разных способов. Мы можем разыгрывать четыре‑пять пик‑н‑роллов. Тайриз Халибертон – один из лучших в лиге в том, что он делает: двигает мяч, вовлекает партнеров, ведет всю игру команды. Это меня очень воодушевляет.

При этом «Индиана », наверное, самая быстрая команда в лиге. Поэтому я использую остаток сезона и лето, чтобы привыкнуть к темпу и скорости игры, которых требует Рик (Карлайл)», – отметил Зубац.

В настоящий момент 28-летний баскетболист восстанавливается после травмы голеностопа . Ожидается, что он дебютирует в составе «Пэйсерс» после перерыва на Матч всех звезд.