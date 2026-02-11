5

Ивица Зубац о переходе в «Индиану»: «Этой команде нужен игрок в «краске». Я отлично впишусь»

Зубац о переходе в «Пэйсерс»: Команде нужен игрок в «краске». Я отлично впишусь.

Ивица Зубац пообщался с прессой после обмена в «Индиану», рассказав, как этот переход совпал по времени с рождением его первого ребенка.

«Я был в детской, разбирался с подогревателем для бутылочек, и тут зазвонил телефон. Я увидел, что звонит Лоуренс Фрэнк, и понял, в чем дело, еще до того, как взял трубку», – поделился хорватский центровой.

Он также рассказал, как видит свою роль в системе «Пэйсерс».

«Этой команде нужен игрок в «краске», который будет подбирать, ставить заслоны, использовать выгодные матч‑апы… В защите мне придется много говорить. Думаю, я отлично впишусь.

Паскаль Сиакам может набирать очки множеством разных способов. Мы можем разыгрывать четыре‑пять пик‑н‑роллов. Тайриз Халибертон – один из лучших в лиге в том, что он делает: двигает мяч, вовлекает партнеров, ведет всю игру команды. Это меня очень воодушевляет.

При этом «Индиана», наверное, самая быстрая команда в лиге. Поэтому я использую остаток сезона и лето, чтобы привыкнуть к темпу и скорости игры, которых требует Рик (Карлайл)», – отметил Зубац.

В настоящий момент 28-летний баскетболист восстанавливается после травмы голеностопа. Ожидается, что он дебютирует в составе «Пэйсерс» после перерыва на Матч всех звезд.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Индианы»
logoИндиана
logoНБА
logoИвица Зубац
Лоуренс Фрэнк
logoТайриз Халибертон
logoПаскаль Сиакам
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не «четыре-пять пик-н-роллов», а пик-н-ролл 4-5, то есть большой форвард (Сиакам) с центровым (Зубацем).
Какой же молодец, а

прям жалко, что ушёл
Одни из главных фаворитов а след сезоне имхо
Ответ AEZAKMI228
Одни из главных фаворитов а след сезоне имхо
Согласен. Надеюсь полностью здоровый Хали, оллстар Спайси Пи, Биг Зу, Нейсмит, Нембхард, трудяги Макконелл и Хафф, пара точечных подписаний, один топ пик с драфта и Карлайл у руля. Интересная банда
Вырвался из плена. Заставляли играть с травмами. Вперед Иноходцы!!! За очередным титулом!!!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Паскаль Сиакам (30) и Джейлен Брансон (40) устроили дуэль в матче с 39 сменами лидера
11 февраля, 05:56Видео
Джонни Ферфи выбыл до конца сезона с разрывом крестообразной связки
10 февраля, 05:15
Крис Уэббер: «Ивица Зубац – один из самых недооцененных игроков в НБА»
8 февраля, 18:08
Рекомендуем
Главные новости
Евгений Пашутин и Велимир Перасович назвали стартовые составы команд Матча всех звезд Лиги ВТБ
18 минут назадФото
Тим Макмэн о проблеме «танкинга»: «Штрафы – это просто PR-тактика от Адама Сильвера, погрозили пальчиком»
26 минут назад
Бобби Маркс: «Менеджер одной из команд сказал, что выписал бы чек с открытой суммой за место в Топ-3 драфта»
40 минут назад
«Партизан» отказал 4 клубам НБА, пытавшимся заполучить Исаака Бонгу
55 минут назад
Джеди Осман назвал причиной стычки в конце матча празднование победы соперником на логотипе «Панатинаикоса»: «Нельзя проявлять неуважение к этому клубу»
сегодня, 12:32
Майк Джеймс намерен покинуть «Монако»: «Не надо мне врать и говорить, что деньги вот-вот придут, когда их нет, выставляя меня дураком»
сегодня, 12:11
Андрей Кириленко: «Главное, что Дёмин победил на матче новичков, как и я, и Леха Швед»
сегодня, 11:48
Владелец «Финикса» Мэтью Ишбиа забросил через 229-сантиметрового Тако Фалла
сегодня, 11:33Видео
В НБА нарастает уверенность, что Леброн Джеймс вернется в «Кливленд» для «величайшего прощального тура»
сегодня, 11:18
Лука Дончич: «До 41 года я играть не собираюсь, это уж точно»
сегодня, 10:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Варезе» встретится с «Брешией», «Триест» сыграет с «Наполи» и другие матчи
сегодня, 09:15
ACB. «Сарагоса» встретится с «Ховентудом», «Тенерифе» примет «Бреоган» и другие матчи
сегодня, 12:35
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» уступил «Бахчешехиру», «Бурсаспор» сыграет против «Бешикташа»
сегодня, 12:35
Чемпионат Греции. «Ираклис» сыграет с «Олимпиакосом», ПАОК встретится с АЕКом и другие матчи
сегодня, 12:35
Чемпионат Франции. «Страсбур» примет «Бурк», «Нанси» – «Виллербан» и другие матчи
сегодня, 12:35
Премьер-лига. Женщины. УГМК принимает «Динамо Москва»
сегодня, 12:35Live
Пейдж Бекерс проиграла Челси Грэй в четвертьфинале турнира один на один
сегодня, 09:40Видео
Чемпионат Франции. «Шоле» победил «Гравлин-Дюнкерк»
вчера, 21:37
Адриатическая лига. «Студентски центар» победил «Спартак Суботица», «Вена» справилась с КРКА
вчера, 21:37
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» проиграл «Манисе»
вчера, 18:45
Рекомендуем