«Кливленд» подарит болельщикам реплику бороды Хардена в честь его домашнего дебюта

«Кавальерс» отметят домашний дебют Хардена необычным сувениром для болельщиков.

12 февраля в матче против «Вашингтона» 36-летний разыгрывающий впервые выйдет на паркет «Rocket Arena» в форме «Кавальерс», и клуб решил обыграть его узнаваемый образ. Все болельщики, пришедшие на игру, получат реплику легендарной бороды Хардена, закрепленную на палочке.

Напомним, Джеймс Харден перешел в «Кливленд » в результате громкого обмена с «Клипперс». В обратном направлении отправились Дариус Гарлэнд и выбор во втором раунде драфта.