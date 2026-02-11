«Кливленд» подарит болельщикам реплику бороды Хардена в честь его домашнего дебюта
«Кавальерс» отметят домашний дебют Хардена необычным сувениром для болельщиков.
«Кливленд» приготовил необычный сюрприз для болельщиков к домашнему дебюту Джеймса Хардена.
12 февраля в матче против «Вашингтона» 36-летний разыгрывающий впервые выйдет на паркет «Rocket Arena» в форме «Кавальерс», и клуб решил обыграть его узнаваемый образ. Все болельщики, пришедшие на игру, получат реплику легендарной бороды Хардена, закрепленную на палочке.
Напомним, Джеймс Харден перешел в «Кливленд» в результате громкого обмена с «Клипперс». В обратном направлении отправились Дариус Гарлэнд и выбор во втором раунде драфта.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Кливленда»
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Болелы в ответ подарили Бороде реплику гайки
Болелы в ответ подарили Бороде реплику гайки
Давайте плюсов, баскет комент месяца минимум)
По одному волоску хоть оригинала дали бы. Как от Хоттабыча на загадывание желания)
По одному волоску хоть оригинала дали бы. Как от Хоттабыча на загадывание желания)
Тогда он превратится из Бороды в Выщипанную Бороду.
Тогда он превратится из Бороды в Выщипанную Бороду.
Зато желания сбудутся, даже у тех кто загадает без Бороды увидеть его)
Мне лично нравится что Харден перешел в Кливленд!
Из сладкой ваты хоть?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем