Джейлен Брансон о матче с Индианой»: «Сегодня все ощущалось как плей‑офф.

Разыгрывающий Джейлен Брансон поделился эмоциями после поражения «Нью‑Йорка» от «Индианы» в овертайме (134:137).

«Пэйсерс» быстро нашли свой ритм в защите и сохраняли уверенность, удерживали этот ритм на протяжении всей игры.

Без О Джи [Ануноби ], без Митча [Митчелла Робинсона]… нужно было быть чуть более жесткими. Они навязывали нам свою манеру игры за счет физической активности… сегодня они двигались очень свободно.

Вне зависимости от их позиции в таблице, они сильны. У «Индианы» отличный тренер. Они все делают хорошо. Играют на максимум до последней секунды», – сказал Брансон.

Он также подчеркнул напряженность матчей между «Никс» и «Пэйсерс».

«Это никогда не бывает обычной игрой. Сегодня все ощущалось как плей‑офф», – отметил разыгрывающий «Нью‑Йорка ».