Лука Дончич может вернуться на площадку в матче с «Далласом»
Стали известны возможные сроки возвращения Луки Дончича. Звездный разыгрывающий «Лейкерс» восстанавливается после растяжения задней поверхности бедра и пропустил уже три матча подряд, но в клубе сохраняют сдержанный оптимизм.
Как сообщает инсайдер ESPN Дэйв Макменамин, Дончич уже приступил к беговым упражнениям, а также принял участие в полноценной контактной тренировке в формате «5 на 5».
«В «Лейкерс» воодушевлены тем, что речь идет лишь о легком растяжении, однако Лука никогда ранее не сталкивался с подобными травмами за восемь лет карьеры в НБА. Поэтому процесс восстановления для него проходит несколько иначе.
Его участие в матче против бывшей команды, «Далласа», нельзя исключать. У Луки определенно есть мотивация вернуться на площадку вовремя, чтобы сыграть в Матче всех звезд в эти выходные», – отметил Макменамин.
Напомним, Дончич получил растяжения задней поверхности левого бедра во второй четверти матча с «Филадельфией» 5 февраля.
