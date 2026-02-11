Лоуренс Фрэнк о расследовании НБА по поводу «Клипперс»: «Ничего нового с сентября, мы уверены в своей позиции»

«Клипперс» не оглядываются на расследование НБА при решениях по составу.

Несмотря на победную серию «Клипперс », организация решилась на частичную перестройку. Президент Лоуренс Фрэнк прокомментировал этот разворот и его связь с расследованием по поводу возможного обхода потолка зарплат.

«Никакой новой информации по этому делу с сентября. Мы знаем, что расследование идет, знаем, что в какой-то момент будет принято решение. Но наша позиция не изменилась с того времени, и мы в ней уверены. Все это никак не влияет на нашу текучку.

Мы были самой возрастной командой в НБА . На 9-м месте, несмотря на успехи, которые мы восприняли очень серьезно.

Но пришлось делать очень сложный выбор. Не ждешь, что парни примут его спокойно. Каждое серьезное решение офиса за 10 последних лет приводило к разочарованию кого-то из них», – поделился Фрэнк.