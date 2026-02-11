  • Спортс
Лоуренс Фрэнк о расследовании НБА по поводу «Клипперс»: «Ничего нового с сентября, мы уверены в своей позиции»

«Клипперс» не оглядываются на расследование НБА при решениях по составу.

Несмотря на победную серию «Клипперс», организация решилась на частичную перестройку. Президент Лоуренс Фрэнк прокомментировал этот разворот и его связь с расследованием по поводу возможного обхода потолка зарплат.

«Никакой новой информации по этому делу с сентября. Мы знаем, что расследование идет, знаем, что в какой-то момент будет принято решение. Но наша позиция не изменилась с того времени, и мы в ней уверены. Все это никак не влияет на нашу текучку.

Мы были самой возрастной командой в НБА. На 9-м месте, несмотря на успехи, которые мы восприняли очень серьезно.

Но пришлось делать очень сложный выбор. Не ждешь, что парни примут его спокойно. Каждое серьезное решение офиса за 10 последних лет приводило к разочарованию кого-то из них», – поделился Фрэнк.

Конечно, уверены, лысый черт дал понять, что просто сделает вид, будто всего этого не существует. Бюрократы всех мастей всегда хорошо умели лапшу вешать, но с распространением интернета и появлением вагона информации все чаще стали использовать тактику тупо игнорировать. Там люди вон в файлах Эпштейна вдоль и поперек засвечены и продолжают делать вид, что ничего не происходит, совершенно это игнорируя, и ничего им за это нет и не будет, интернет побурлит и все на этом. А тут просто банальная коррупция в частной по сути организации - да куда уж там, можно вообще внимания не обращать, к лету никто и не вспомнит кроме мемов с Каваем и деревьями.

Вот если бы задача была Балмера снять как с Сарвером, например, или Стерлингом, то там да, там уже раздули бы вовсю, но Сильверу ни шумиха не нужна, ни уход богатого даже по меркам владельцев Балмера, так что загонят под ковер что угодно, даже если окажется, что дядя Кавая ещё и контрольным пакетом акций Майкрософт теперь владеет. Пусть хоть под столом в конверте платят, хоть акционерами букмекерки с конфликтом интересов становятся, главное, чтобы не дай бог никто после данка дольше трех секунд на оппонента не смотрел - это сразу технарь за токсичную маскулинность, нас же дети смотрят! Кстати, дети, вот вам ещё четыре рекламы ставочных сервисов за три минуты трансляции.
НБА по сути - частная лавочка. Сравнивать ситуацию Кавая с файлами Эпштейна довольно натянуто. Клипперс и Кавай не нарушали законы штатов, насколько я понимаю. Только внутренние правила НБА.
Уже не все так однозначно. Балмер объявлял об инвестициях публично, проводил прессухи - по сути прорекламировал их. Инвесторы теперь заявляют, что он участник мошенничества, так как заманил других, а сам просто деньги Каваю прогонял. Есть иск.
Я уверен, знаменитое расследование не прекращается ни на секунду, Адам Сильвер ночует в офисе и лично изучает все документы и проводит допросы и очные ставки.
