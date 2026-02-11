Лоуренс Фрэнк о расследовании НБА по поводу «Клипперс»: «Ничего нового с сентября, мы уверены в своей позиции»
Несмотря на победную серию «Клипперс», организация решилась на частичную перестройку. Президент Лоуренс Фрэнк прокомментировал этот разворот и его связь с расследованием по поводу возможного обхода потолка зарплат.
«Никакой новой информации по этому делу с сентября. Мы знаем, что расследование идет, знаем, что в какой-то момент будет принято решение. Но наша позиция не изменилась с того времени, и мы в ней уверены. Все это никак не влияет на нашу текучку.
Мы были самой возрастной командой в НБА. На 9-м месте, несмотря на успехи, которые мы восприняли очень серьезно.
Но пришлось делать очень сложный выбор. Не ждешь, что парни примут его спокойно. Каждое серьезное решение офиса за 10 последних лет приводило к разочарованию кого-то из них», – поделился Фрэнк.
Вот если бы задача была Балмера снять как с Сарвером, например, или Стерлингом, то там да, там уже раздули бы вовсю, но Сильверу ни шумиха не нужна, ни уход богатого даже по меркам владельцев Балмера, так что загонят под ковер что угодно, даже если окажется, что дядя Кавая ещё и контрольным пакетом акций Майкрософт теперь владеет. Пусть хоть под столом в конверте платят, хоть акционерами букмекерки с конфликтом интересов становятся, главное, чтобы не дай бог никто после данка дольше трех секунд на оппонента не смотрел - это сразу технарь за токсичную маскулинность, нас же дети смотрят! Кстати, дети, вот вам ещё четыре рекламы ставочных сервисов за три минуты трансляции.