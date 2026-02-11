  • Спортс
  • Кристиан Браун: «Никогда раньше не травмировался, не понимал, на каком я этапе. Прошел все тесты, но оказалось, что не мог прыгать»
Кристиан Браун: «Никогда раньше не травмировался, не понимал, на каком я этапе. Прошел все тесты, но оказалось, что не мог прыгать»

Кристиан Браун рассказал о поспешном возвращении на площадку.

Защитник «Денвера» Кристиан Браун неудачно вернулся после травмы левого голеностопа в конце декабря и снова выбыл на месяц.

«Главным фактором для меня стала способность прыгать. В первый раз медики провели все необходимые тесты, все замечательно. Но я, как оказалось, не могу прыгать. Очень часто делаю это с левой ноги. Так что я понял, что для возвращения мне нужно бегать на полной скорости и прыгать. Звучит элементарно и очень просто. Но так все и есть. Взрывной силы не было.

Понял это, когда вернулся в первый раз. Что был не готов. Мы не торопились, просто мне очень сильно хотелось играть, помогать команде.

Мне дали примерный прогноз восстановления на 6-8 недель. Но он был неточен. И все это понимали. Ситуация была хуже, чем я ожидал. Хотел ограничиться 6 неделями.

Разумеется, они ориентировались на мои ощущения. Но у меня никогда не было травм, так что я не понимал их. Не понимал, на каком я этапе, что все станет лучше. Просто видел, что остальные парни рубятся на площадке, и хотел быть с ними.

Так что дождался момента, когда мог двигаться. Не мог толком бегать, ускоряться. Отрываться от земли. Для НБА этого недостаточно. Теперь я это понимаю», – поделился баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Denver Post
