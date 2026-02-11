Дрэймонд Грин: «Смогу отыграть еще 2-4 сезона. На 12-й год понял, что становлюсь только лучше»
Дрэймонд Грин не собирается завершать карьеру в ближайшее время.
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин набирает 8,4 очка, 5,6 подбора и 5,1 передачи в среднем в свой 14-й сезон в НБА, однако реализует только 41,6% с игры.
Перед дедлайном игрока всерьез считали кандидатом на обмен.
Грин прокомментировал свои представления о дальнейшей карьере.
«Чувствую себя отлично. Могу отыграть еще 2-4 года. Главное для меня – выступать на элитном уровне. Все остальное не так интересно.
С годами мой взгляд на длительность карьеры менялся. Раньше думал, что к 12-му году начну разваливаться. В действительности, на 12-й сезон я понял, что становлюсь лучше», – заявил форвард.
У Грин остался последний сезон по текущему контракту на 27,7 миллиона долларов с опцией игрока.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Essentially Sports
Но по играм видно - он не успевает за мелкими на ногах, он не вывозит физические противостояния с большими соперника, он часто не успевает страховать. И это заметно уже не первый год.
У него нет роста и габаритов, поэтому возраст гнет его сильнее, чем гнул, например Данкана, который даже в свои последние годы давал команде защиту в краске, позволявшую выходить в финал и выигрывать его.
Стэф и в 40 сможет бегать сквозь заслоны и класть трехи с получения с высоким процентом и быть полезным команде. Грин - на грани отрицательной полезности уже сейчас.