Дрэймонд Грин: «Смогу отыграть еще 2-4 сезона. На 12-й год понял, что становлюсь только лучше»

Дрэймонд Грин не собирается завершать карьеру в ближайшее время.

Форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин набирает 8,4 очка, 5,6 подбора и 5,1 передачи в среднем в свой 14-й сезон в НБА , однако реализует только 41,6% с игры.

Перед дедлайном игрока всерьез считали кандидатом на обмен.

Грин прокомментировал свои представления о дальнейшей карьере.

«Чувствую себя отлично. Могу отыграть еще 2-4 года. Главное для меня – выступать на элитном уровне. Все остальное не так интересно.

С годами мой взгляд на длительность карьеры менялся. Раньше думал, что к 12-му году начну разваливаться. В действительности, на 12-й сезон я понял, что становлюсь лучше», – заявил форвард.

У Грин остался последний сезон по текущему контракту на 27,7 миллиона долларов с опцией игрока.