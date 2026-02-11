18

Дрэймонд Грин: «Смогу отыграть еще 2-4 сезона. На 12-й год понял, что становлюсь только лучше»

Дрэймонд Грин не собирается завершать карьеру в ближайшее время.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин набирает 8,4 очка, 5,6 подбора и 5,1 передачи в среднем в свой 14-й сезон в НБА, однако реализует только 41,6% с игры.

Перед дедлайном игрока всерьез считали кандидатом на обмен.

Грин прокомментировал свои представления о дальнейшей карьере.

«Чувствую себя отлично. Могу отыграть еще 2-4 года. Главное для меня – выступать на элитном уровне. Все остальное не так интересно.

С годами мой взгляд на длительность карьеры менялся. Раньше думал, что к 12-му году начну разваливаться. В действительности, на 12-й сезон я понял, что становлюсь лучше», – заявил форвард.

У Грин остался последний сезон по текущему контракту на 27,7 миллиона долларов с опцией игрока.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Essentially Sports
Очевидно что Дрэймонд еще может выдавать защитные перфомансы легендарного уровня, но все чаще проседает. Я лично считаю что в целом Грин входит в число лучших защитников в истории, несмотря на то что иногда фляга все же протекает).
В число лучших защитников в истории - безусловно. Но насчет легендарных перформансов спорно. Хорошо, и даже отлично порой, он отработать может. А великие выступление будто уже позади.
Он и в число лучших защитников в истории не входит
В Детройт бы ему подписаться пока те на ходу.. Напоследок за команду родного штата поиграть.
Он не становится лучше. Опытнее - да. Иногда этот опыт, "хорошее самочувствие" и не самые серьезные соперники позволяют ему выдавать матчи уровня года дпоя, вот и все. Такими набросами он просто себе цену набивает. Схема проверенная - он дпоя так-то в твиттере выиграл - Кавай в тот год сильнее был, но в интернетах молчал. Имхо, конечно. Не отрицаю, что Грин защитник выдающийся, в топ20 оллтайм точно попадает, а может и в топ10 - субъективно все.
Но по играм видно - он не успевает за мелкими на ногах, он не вывозит физические противостояния с большими соперника, он часто не успевает страховать. И это заметно уже не первый год.
У него нет роста и габаритов, поэтому возраст гнет его сильнее, чем гнул, например Данкана, который даже в свои последние годы давал команде защиту в краске, позволявшую выходить в финал и выигрывать его.
Стэф и в 40 сможет бегать сквозь заслоны и класть трехи с получения с высоким процентом и быть полезным команде. Грин - на грани отрицательной полезности уже сейчас.
Ошибка в заголовке. Последнее слово хуже.
Вряд ли! Спад очевиден , дальше будет только хуже!!
Сам себя не похвалишь...
Как Юдонис Хаслем ты еще и 10 лет сможешь "играть". Просто будешь лупить молодежь полотенцем на тренировках и в раздевалках.
Это он сам себе интервью в своём подкасте дал что ли?
До 12го сезона он был лучше, видимо так в оригинале)
Как только спелся с Леброном деградировал и потерялся)
