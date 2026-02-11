  • Спортс
  Майк Браун о поражении от «Индианы»: «Если сближаешься, надо делать это до конца, их парни должны были чувствовать контакт с нашей защитой»
3

Майк Браун о поражении от «Индианы»: «Если сближаешься, надо делать это до конца, их парни должны были чувствовать контакт с нашей защитой»

Майк Браун прокомментировал неожиданную неудачу в игре с «Индианой».

Матч соперников по финалу Востока прошлого плей-офф в Нью-Йорке закончился в пользу «Пэйсерс» – аутсайдеров нынешнего сезона (137:134 ОТ).

«Индиана» забросила 18 из 45 трехочковых попыток (40%).

«Несколько раз наши игроки останавливались, не доходя до соперника. Мы хотим, чтобы их парни чувствовали контакт с нашей защитой. У лицевой мы плохо производили ротацию, не могли остановить проходы со скидками.

Они действовали в быстром темпе. Инициировали пик-н-ролл и резко выходили из него, это не позволило нам действовать контактно.

Нам нужно работать жестче и наладить обмен информацией на площадке. Если сближаешься в защите, делай это до контакта, не оставляй пространства для броска.

Что касается нарушения Карла-Энтони Таунса, он выставил ногу, и парень споткнулся. Мы не собирались это оспаривать», – поделился главный тренер Майк Браун.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube SNY
logoНью-Йорк
logoКарл-Энтони Таунс
logoНБА
logoМайк Браун
logoИндиана
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ужасное поражение, совершенно непонятно, зачем надо было проигрывать после важнейших побед на Бостоном и Торонто, которые позволяли уверено занять вторую строчку, да и на первое посматривать. Вот такие проигрыши больше всего заставляют усомниться в том, что Никс реальный контендер, потому что контендер в "тренировках с повышенной ответственностью" очки терять не должен.
У Индианы, похоже, священная цель - остаться без топового пика на этом драфте, парням с такой мотивацией любая защита нипочём! 💪
Зачетная смена тренера. С Брауном контендером стали, ага)))
Рекомендуем