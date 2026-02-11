Джейсон Кидд: «Финикс» был готов играть жестко, а мы нет»

Джейсон Кидд прокомментировал поражение «Далласа».

«Мэверикс» уступили «Санз» в гостях – 111:120. Команда отставала на 31 очко, но сумела устроить погоню в 4-й четверти (36:24).

«Контактный баскетбол. Они были готовы к жесткой игре, а мы нет. Во второй половине мы справились с этим лучше. Сумели сократить разрыв.

Некоторые наши дальние броски, которые должны были залететь, не зашли в кольцо, когда такое происходит, мы часто опускаем руки. С этим надо справляться лучше. Если мажешь – надо думать о попадании в следующий раз.

Купер Флэгг и Наджи Маршалл хорошо показывают себя в последнее время. Мы попросили Наджи выходить со скамейки, это не изменило его настрой.

Крис Миддлтон отлично находил Гэффорда . Нам такого не хватало. Похожего пик-н-ролла. Миддлтон умеет бросать. Отлично помогает в защите своим понимание соперника, чтением игры.

По ходу матча нам потребовалось внести всего одно изменение – в готовности к контакту», – заключил главный тренер Джейсон Кидд .