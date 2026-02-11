2

Джейсон Кидд: «Финикс» был готов играть жестко, а мы нет»

Джейсон Кидд прокомментировал поражение «Далласа».

«Мэверикс» уступили «Санз» в гостях – 111:120. Команда отставала на 31 очко, но сумела устроить погоню в 4-й четверти (36:24).

«Контактный баскетбол. Они были готовы к жесткой игре, а мы нет. Во второй половине мы справились с этим лучше. Сумели сократить разрыв.

Некоторые наши дальние броски, которые должны были залететь, не зашли в кольцо, когда такое происходит, мы часто опускаем руки. С этим надо справляться лучше. Если мажешь – надо думать о попадании в следующий раз.

Купер Флэгг и Наджи Маршалл хорошо показывают себя в последнее время. Мы попросили Наджи выходить со скамейки, это не изменило его настрой.

Крис Миддлтон отлично находил Гэффорда. Нам такого не хватало. Похожего пик-н-ролла. Миддлтон умеет бросать. Отлично помогает в защите своим понимание соперника, чтением игры.

По ходу матча нам потребовалось внести всего одно изменение – в готовности к контакту», – заключил главный тренер Джейсон Кидд.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Далласа»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Зато вам насвистели 44 штрафных, а Солнышки пробили только 9. Я такого давно не видел… Дончич ушел, а привычки у судей остались…
Ответ Tiemme
Зато вам насвистели 44 штрафных, а Солнышки пробили только 9. Я такого давно не видел… Дончич ушел, а привычки у судей остались…
Хамское судейство
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
