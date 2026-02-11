Митч Джонсон: «Вембаньяме тяжело противостоять, когда у него есть пространство или время набрать скорость, сегодня он хорошо использовал оба варианта»
«Сперс» разгромили вышедших в ограниченном составе «Лейкерс» (136:108).
«Мы начали сразу с высоким уровнем концентрации. Вембаньяма предопределил ход встречи чтением игры и агрессивностью в защите и осмысленной работой в нападении. Он разрушал их оборонительные порядки, это задало тон всему матчу.
Ему тяжело сопротивляться, когда у него есть пространство или время набрать скорость. Сегодня он хорошо использовал оба этих варианта.
Команда чисто и конструктивно играла в нападении, он несколько раз получал мяч в открытых позициях.
Возможность получить стабильное игровое время для основных пятерок нам очень поможет. Сыгрывание на площадке – очень важный аспект.
Когда ключевые парни отсутствуют, приходится многое компенсировать. Когда они возвращаются, им нужно получить свою долю игровых обязанностей обратно, снова подстройка», – заключил главный тренер Митч Джонсон.