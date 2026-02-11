  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Митч Джонсон: «Вембаньяме тяжело противостоять, когда у него есть пространство или время набрать скорость, сегодня он хорошо использовал оба варианта»
Митч Джонсон: «Вембаньяме тяжело противостоять, когда у него есть пространство или время набрать скорость, сегодня он хорошо использовал оба варианта»

Митч Джонсон прокомментировал крупную победу в Лос-Анджелесе.

«Сперс» разгромили вышедших в ограниченном составе «Лейкерс» (136:108).

«Мы начали сразу с высоким уровнем концентрации. Вембаньяма предопределил ход встречи чтением игры и агрессивностью в защите и осмысленной работой в нападении. Он разрушал их оборонительные порядки, это задало тон всему матчу.

Ему тяжело сопротивляться, когда у него есть пространство или время набрать скорость. Сегодня он хорошо использовал оба этих варианта.

Команда чисто и конструктивно играла в нападении, он несколько раз получал мяч в открытых позициях.

Возможность получить стабильное игровое время для основных пятерок нам очень поможет. Сыгрывание на площадке – очень важный аспект.

Когда ключевые парни отсутствуют, приходится многое компенсировать. Когда они возвращаются, им нужно получить свою долю игровых обязанностей обратно, снова подстройка», – заключил главный тренер Митч Джонсон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Сан-Антонио»
logoМитч Джонсон
logoСан-Антонио
logoВиктор Вембаньяма
logoНБА
logoЛейкерс
Рекомендуем