Джерри Энгельманн: «Кон Книппел будет в Топ-20 или даже Топ-10 НБА в следующей декаде, 4-й лучший новичок за 30 лет»

Аналитик высоко оценивает потенциал Кона Книппела.

Создатель RAPM Джерри Энгельманн спрогнозировал будущее форварда «Шарлотт » Кона Книппела .

«Все очень просто: Книппел, кажется, один из лучших «шутеров», которые были в НБА.

Ни один новичок не добирался до 100 трехочковых так же быстро. Ему понадобились всего 244 попытки, он начинал с поразительными 41% точности. Сейчас он стал только лучше, добравшись до 43%, 15-й в лиге.

Книппел должен был быть 2-м на драфте-2025, уступая только его соседу по комнате в университете Куперу Флэггу.

Только 15 игроков за 30 лет выходили на уровень 95-го процентиля по RAPM. Книппел попал в эту компанию. Моложе него были только Джеймс Харден , Джейсон Тейтум и Виктор Вембаньяма .

Это позволяет спрогнозировать место в Топ-20 или даже Топ-10 НБА в следующие 10 лет. Он уже играет на уровне Матча всех звезд.

Если принять во внимание возраст (20 лет), сказал бы, что Книппел – 4-й лучший новичок за последние 30 лет по состоянию на данный момент», – написал аналитик.