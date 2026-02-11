  • Спортс
  Джерри Энгельманн: «Кон Книппел будет в Топ-20 или даже Топ-10 НБА в следующей декаде, 4-й лучший новичок за 30 лет»
12

Аналитик высоко оценивает потенциал Кона Книппела.

Создатель RAPM Джерри Энгельманн спрогнозировал будущее форварда «Шарлотт» Кона Книппела.

«Все очень просто: Книппел, кажется, один из лучших «шутеров», которые были в НБА.

Ни один новичок не добирался до 100 трехочковых так же быстро. Ему понадобились всего 244 попытки, он начинал с поразительными 41% точности. Сейчас он стал только лучше, добравшись до 43%, 15-й в лиге.

Книппел должен был быть 2-м на драфте-2025, уступая только его соседу по комнате в университете Куперу Флэггу.

Только 15 игроков за 30 лет выходили на уровень 95-го процентиля по RAPM. Книппел попал в эту компанию. Моложе него были только Джеймс Харден, Джейсон Тейтум и Виктор Вембаньяма.

Это позволяет спрогнозировать место в Топ-20 или даже Топ-10 НБА в следующие 10 лет. Он уже играет на уровне Матча всех звезд.

Если принять во внимание возраст (20 лет), сказал бы, что Книппел – 4-й лучший новичок за последние 30 лет по состоянию на данный момент», – написал аналитик.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: 5x5 | Royce Webb
12 комментариев
С 1996 года? Он точно лучше Дончича, Данкана, Джеймса и Дюранта? это я даже из буквы Д ещё не вышел)
Ответ SopTecret
С 1996 года? Он точно лучше Дончича, Данкана, Джеймса и Дюранта? это я даже из буквы Д ещё не вышел)
Новичок. У него EFG 61,1%. Сверхэффективная атака. У Дончича 49,7. У Джеймса 43,8%. У Дюрэнта 45,1%. (в первый сезон) В атаке он _сейчас_ без пространных рассуждений лучше. Точнее все можно обсуждать, спорить и т.д. Но это комплексная инфа от топового известного аналитика.
Ответ noke
Новичок. У него EFG 61,1%. Сверхэффективная атака. У Дончича 49,7. У Джеймса 43,8%. У Дюрэнта 45,1%. (в первый сезон) В атаке он _сейчас_ без пространных рассуждений лучше. Точнее все можно обсуждать, спорить и т.д. Но это комплексная инфа от топового известного аналитика.
Эффективность выше, но он не главная звезда команды и с мячом так много времени не проводит
Не крутовато ли? За тридцать лет был монструозный в первом сезоне Данкан, Леброн, Мело (сезон новичка – просто волшебный), Дюрент, Блейк Гриффин, Кайри, Эдвардс, Лука, Вембаньяма. Дебют отличный, но в топ-4 не лезет.
Ответ Tydeus
Не крутовато ли? За тридцать лет был монструозный в первом сезоне Данкан, Леброн, Мело (сезон новичка – просто волшебный), Дюрент, Блейк Гриффин, Кайри, Эдвардс, Лука, Вембаньяма. Дебют отличный, но в топ-4 не лезет.
Всех смотреть лень, но у абсолютного большинства из названных эффективность в первый сезон хуже. Включая "волшебный" сезон Мело.
Ответ noke
Всех смотреть лень, но у абсолютного большинства из названных эффективность в первый сезон хуже. Включая "волшебный" сезон Мело.
Ну так Мело в первый сезон затащил Денвер в плей-офф в качестве первой опции.
Книппел сейчас третья
На счет 4 конечно погорячился он) а по игре вполне в топ-10 или топ-20 в ближайшие 10 лет может зайти
да, а бредли бил второй рей аллен
