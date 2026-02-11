Джей Джей Редик: «Вембаньяма – один из 5 лучших игроков мира. В защите от него шарахаются»

Джей Джей Редик прокомментировал разгром в матче со «Сперс».

«Лейкерс » вышли на игру с «Сан-Антонио » без своих звезд и не смогли оказать реального сопротивления (108:136). «Сперс» обеспечили результат в первой половине и рано усадили своих лидеров на скамейку. Виктор Вембаньяма набрал 40 очков за 26 минут.

«У нас обычно неплохо получается играть против него. Нам удавалось ограничить его в атаке своими схемами. Но в этот раз мы просто не исполняли наш план.

Все время все сводилось к противостояниям один на один. Уже в первой половине могли показать нарезку из 18 владений, в которых мы просто не играли в защите.

В нападении до перерыва у нас было 5 попыток из-под кольца. Мы реализовали 2.

Вембаньяма – один из 5 лучших игроков в мире. В защите от него шарахаются. Он влияет на результат способами, которые не отразишь в статистическом протоколе», – заключил главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик .