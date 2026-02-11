6

Джей Джей Редик: «Вембаньяма – один из 5 лучших игроков мира. В защите от него шарахаются»

Джей Джей Редик прокомментировал разгром в матче со «Сперс».

«Лейкерс» вышли на игру с «Сан-Антонио» без своих звезд и не смогли оказать реального сопротивления (108:136). «Сперс» обеспечили результат в первой половине и рано усадили своих лидеров на скамейку. Виктор Вембаньяма набрал 40 очков за 26 минут.

«У нас обычно неплохо получается играть против него. Нам удавалось ограничить его в атаке своими схемами. Но в этот раз мы просто не исполняли наш план.

Все время все сводилось к противостояниям один на один. Уже в первой половине могли показать нарезку из 18 владений, в которых мы просто не играли в защите.

В нападении до перерыва у нас было 5 попыток из-под кольца. Мы реализовали 2.

Вембаньяма – один из 5 лучших игроков в мире. В защите от него шарахаются. Он влияет на результат способами, которые не отразишь в статистическом протоколе», – заключил главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Spectrum SportsNet
logoЛейкерс
logoСан-Антонио
logoНБА
logoВиктор Вембаньяма
logoДжей Джей Редик
6 комментариев
По ходу цель на игру от Лейкерс была ограничить результативность Вемби, способ - максимально слить 1ю половину матча, чтобы он на 2ю даже не вышел
Ответ AntonMalyshev
По ходу цель на игру от Лейкерс была ограничить результативность Вемби, способ - максимально слить 1ю половину матча, чтобы он на 2ю даже не вышел
Судя по тому что все звезды не играли, цели выиграть там не было)
Ответ Zakir Velilhanov
Судя по тому что все звезды не играли, цели выиграть там не было)
там основным составом-то можно было проиграть, а уж без 4 игроков старта...
Шарахаются к сожалению все меньше и блоки достаются тяжелее. Особенно обнаглели Шарлотт, которые постоянно ходили в краску под Витю. Тем не менее, конечно он с запасом должен был получить Дпоя и закончить эту традицию, когда выбор вызывает отвращение и смех)
Ответ Tim Timson
Шарахаются к сожалению все меньше и блоки достаются тяжелее. Особенно обнаглели Шарлотт, которые постоянно ходили в краску под Витю. Тем не менее, конечно он с запасом должен был получить Дпоя и закончить эту традицию, когда выбор вызывает отвращение и смех)
Блоков меньше именно потому,что ходят под него меньше.
