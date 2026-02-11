Пабло Торре: «Несколько менеджеров НБА рассматривают новый контракт Лоуренса Фрэнка как плату за молчание»

Пабло Торре обрисовал отношение к контракту Лоуренса Фрэнка.

Президент «Клипперс » Лоуренс Фрэнк продлил сотрудничество с клубом. Новый контракт специалиста, предположительно, рассчитан на 4 года.

«Несколько менеджеров НБА рассказали, что рассматривают его контракт как плату за молчание», – поделился журналист Пабло Торре.

«Мы сохраняли генмендежера, даже когда были отстойными. Балмера, видимо, устраивает Фрэнк. Тот знает, где зарыты тела, в каких шкафах скелеты. Такие люди продолжают получать контракты, там действуют принципы взаимной лояльности», – прокомментировал ситуацию бывший президент «Марлинс» Дэвид Сэмсон.