  Пабло Торре: «Несколько менеджеров НБА рассматривают новый контракт Лоуренса Фрэнка как плату за молчание»
Пабло Торре: «Несколько менеджеров НБА рассматривают новый контракт Лоуренса Фрэнка как плату за молчание»

Пабло Торре обрисовал отношение к контракту Лоуренса Фрэнка.

Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк продлил сотрудничество с клубом. Новый контракт специалиста, предположительно, рассчитан на 4 года.

«Несколько менеджеров НБА рассказали, что рассматривают его контракт как плату за молчание», – поделился журналист Пабло Торре.

«Мы сохраняли генмендежера, даже когда были отстойными. Балмера, видимо, устраивает Фрэнк. Тот знает, где зарыты тела, в каких шкафах скелеты. Такие люди продолжают получать контракты, там действуют принципы взаимной лояльности», – прокомментировал ситуацию бывший президент «Марлинс» Дэвид Сэмсон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети MrBuckBuck
logoСтив Балмер
Лоуренс Фрэнк
logoКлипперс
logoНБА
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Что тогда знает о лиге Риверс?) иначе другого объяснения его контрактов нет
Ответ Мурзин Ринат
Что тогда знает о лиге Риверс?) иначе другого объяснения его контрактов нет
что челюсть растет от жвачки
Ответ Мурзин Ринат
Что тогда знает о лиге Риверс?) иначе другого объяснения его контрактов нет
а бороду для красоты отращивают
Фрэнк совсем не плох. У него нет дара прозорливости, но это удел единиц.
