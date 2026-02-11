Видео
7

Уолт Фрэйзер о 6-м фоле Таунса за неправильный заслон: «Это непостижимо. Зачем ты это делаешь?»

Таунс подвергся критике со стороны легенды «Никс».

Штатный комментатор «Никс» Уолт Фрэйзер раскритиковал Карла-Энтони Таунса за необязательный фол и последовавшее за ним удаление.

Центровой «Нью-Йорка» получил шестое персональное замечание в концовке игры с «Индианой» (134:137) за неправильно поставленный заслон.

«Просто непостижимо. У тебя пять фолов. Зачем ты это делаешь? Зачем?» – произнес легендарный игрок «Никс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoНью-Йорк
logoИндиана
logoУолт Фрэйзер
logoКарл-Энтони Таунс
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Странный момент. С одной стороны, фол тут есть, за что дать: оппонент наткнулся на выставленную ногу и упал, вроде бы даже не сильно рисуясь. С другой, Карл всё делал правильно, у него нет акцентированного движения в сторону защитника, он просто занимает позицию. На мой взгляд, Бронсон поторопился с началом движения, не дождавшись, пока Карл зафиксирует себя в роли заслона - но многие ли из нас в клатче помнили бы, что у центрового, вышедшего на помощь, 5 фолов?
на мой взгляд, арбитры поторопились со свистком и решение было вынесено неверное. Такие фолы шестыми становиться не должны, тем более в клатче.
Ответ Skeleton64
Странный момент. С одной стороны, фол тут есть, за что дать: оппонент наткнулся на выставленную ногу и упал, вроде бы даже не сильно рисуясь. С другой, Карл всё делал правильно, у него нет акцентированного движения в сторону защитника, он просто занимает позицию. На мой взгляд, Бронсон поторопился с началом движения, не дождавшись, пока Карл зафиксирует себя в роли заслона - но многие ли из нас в клатче помнили бы, что у центрового, вышедшего на помощь, 5 фолов? на мой взгляд, арбитры поторопились со свистком и решение было вынесено неверное. Такие фолы шестыми становиться не должны, тем более в клатче.
Да, тоже показалось, что Брансон рановато двинулся. Ну вот такой момент случился, и Таунс переборщил, и разыгрывающий поспешил.
Ответ Skeleton64
Странный момент. С одной стороны, фол тут есть, за что дать: оппонент наткнулся на выставленную ногу и упал, вроде бы даже не сильно рисуясь. С другой, Карл всё делал правильно, у него нет акцентированного движения в сторону защитника, он просто занимает позицию. На мой взгляд, Бронсон поторопился с началом движения, не дождавшись, пока Карл зафиксирует себя в роли заслона - но многие ли из нас в клатче помнили бы, что у центрового, вышедшего на помощь, 5 фолов? на мой взгляд, арбитры поторопились со свистком и решение было вынесено неверное. Такие фолы шестыми становиться не должны, тем более в клатче.
скажем проще - Таунс фигово ставит заслоны, иногда вообще кажется что он их имитирует 🙄
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карл-Энтони Таунс и Спенсер Джонс столкнулись головами и получили травмы
5 февраля, 08:08Видео
Леброн Джеймс, Джамал Мюррэй, Дени Авдия и Норман Пауэлл – среди запасных на Матч всех звезд НБА
2 февраля, 04:37Фото
Уэстбрук отзащищался против Таунса в посте и что-то эмоционально высказал игроку «Никс»
28 января, 04:22Видео
Рекомендуем
Главные новости
Евгений Пашутин и Велимир Перасович назвали стартовые составы команд Матча всех звезд Лиги ВТБ
16 минут назадФото
Тим Макмэн о проблеме «танкинга»: «Штрафы – это просто PR-тактика от Адама Сильвера, погрозили пальчиком»
24 минуты назад
Бобби Маркс: «Менеджер одной из команд сказал, что выписал бы чек с открытой суммой за место в Топ-3 драфта»
38 минут назад
«Партизан» отказал 4 клубам НБА, пытавшимся заполучить Исаака Бонгу
53 минуты назад
Джеди Осман назвал причиной стычки в конце матча празднование победы соперником на логотипе «Панатинаикоса»: «Нельзя проявлять неуважение к этому клубу»
сегодня, 12:32
Майк Джеймс намерен покинуть «Монако»: «Не надо мне врать и говорить, что деньги вот-вот придут, когда их нет, выставляя меня дураком»
сегодня, 12:11
Андрей Кириленко: «Главное, что Дёмин победил на матче новичков, как и я, и Леха Швед»
сегодня, 11:48
Владелец «Финикса» Мэтью Ишбиа забросил через 229-сантиметрового Тако Фалла
сегодня, 11:33Видео
В НБА нарастает уверенность, что Леброн Джеймс вернется в «Кливленд» для «величайшего прощального тура»
сегодня, 11:18
Лука Дончич: «До 41 года я играть не собираюсь, это уж точно»
сегодня, 10:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Варезе» встретится с «Брешией», «Триест» сыграет с «Наполи» и другие матчи
сегодня, 09:15
ACB. «Сарагоса» встретится с «Ховентудом», «Тенерифе» примет «Бреоган» и другие матчи
сегодня, 12:35
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» уступил «Бахчешехиру», «Бурсаспор» сыграет против «Бешикташа»
сегодня, 12:35
Чемпионат Греции. «Ираклис» сыграет с «Олимпиакосом», ПАОК встретится с АЕКом и другие матчи
сегодня, 12:35
Чемпионат Франции. «Страсбур» примет «Бурк», «Нанси» – «Виллербан» и другие матчи
сегодня, 12:35
Премьер-лига. Женщины. УГМК принимает «Динамо Москва»
сегодня, 12:35Live
Пейдж Бекерс проиграла Челси Грэй в четвертьфинале турнира один на один
сегодня, 09:40Видео
Чемпионат Франции. «Шоле» победил «Гравлин-Дюнкерк»
вчера, 21:37
Адриатическая лига. «Студентски центар» победил «Спартак Суботица», «Вена» справилась с КРКА
вчера, 21:37
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» проиграл «Манисе»
вчера, 18:45
Рекомендуем