Уолт Фрэйзер о 6-м фоле Таунса за неправильный заслон: «Это непостижимо. Зачем ты это делаешь?»

Таунс подвергся критике со стороны легенды «Никс».

Штатный комментатор «Никс» Уолт Фрэйзер раскритиковал Карла-Энтони Таунса за необязательный фол и последовавшее за ним удаление.

Центровой «Нью-Йорка » получил шестое персональное замечание в концовке игры с «Индианой» (134:137) за неправильно поставленный заслон.

«Просто непостижимо. У тебя пять фолов. Зачем ты это делаешь? Зачем?» – произнес легендарный игрок «Никс».