Уолт Фрэйзер о 6-м фоле Таунса за неправильный заслон: «Это непостижимо. Зачем ты это делаешь?»
Таунс подвергся критике со стороны легенды «Никс».
Штатный комментатор «Никс» Уолт Фрэйзер раскритиковал Карла-Энтони Таунса за необязательный фол и последовавшее за ним удаление.
Центровой «Нью-Йорка» получил шестое персональное замечание в концовке игры с «Индианой» (134:137) за неправильно поставленный заслон.
«Просто непостижимо. У тебя пять фолов. Зачем ты это делаешь? Зачем?» – произнес легендарный игрок «Никс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
на мой взгляд, арбитры поторопились со свистком и решение было вынесено неверное. Такие фолы шестыми становиться не должны, тем более в клатче.