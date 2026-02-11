15

В матче с «Ютой» у «Кингз» будут отсутствовать 6 игроков, включая 4 стартовых

«Сакраменто» хочет упрочить позицию в лотерее драфта.

«Кингз» идут на последнем месте в НБА с показателями 12-43. В гостевом матче с «Ютой» команда выйдет на площадку без 6 игроков, включая 4 баскетболистов стартового состава.

Игру пропускают Расселл Уэстбрук (голеностоп), Зак Лавин (палец), Малик Монк (болезнь), Домантас Сабонис (спина), Де′Андре Хантер (глаз) и Киган Мюррэй (голеностоп).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Интересно сможет ли Юта проиграть.
Ответ The_Enot
Интересно сможет ли Юта проиграть.
Устроят игру в поддавки )
Ответ The_Enot
Интересно сможет ли Юта проиграть.
не думаю, что Юта отдавала три драфт-пика первого раунда на Джексона, чтобы безбожно слить остаток сезона. К тому же последние матчи джазмены очень хорошо проводят
... На матч должны бесплатно пускать и всем хот-доги.
Ответ Alex_1116633769
... На матч должны бесплатно пускать и всем хот-доги.
В принципе, можно набрать игроков из зрителей. Разницы никакой не будет
Это тот матч, в котором каждая команда будет стараться проиграть
Игра в поддавки
Тоже мне новость, из неожиданного только Уэстбрук...
Игра была равна играли два....
Ответ scorp19
Игра была равна играли два....
Г-на?)
Дерозан 82 очка)
Юта ответит том, что вообще на матч не выйдет. Танковать, так до конца
