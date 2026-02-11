В матче с «Ютой» у «Кингз» будут отсутствовать 6 игроков, включая 4 стартовых
«Сакраменто» хочет упрочить позицию в лотерее драфта.
«Кингз» идут на последнем месте в НБА с показателями 12-43. В гостевом матче с «Ютой» команда выйдет на площадку без 6 игроков, включая 4 баскетболистов стартового состава.
Игру пропускают Расселл Уэстбрук (голеностоп), Зак Лавин (палец), Малик Монк (болезнь), Домантас Сабонис (спина), Де′Андре Хантер (глаз) и Киган Мюррэй (голеностоп).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Интересно сможет ли Юта проиграть.
Устроят игру в поддавки )
не думаю, что Юта отдавала три драфт-пика первого раунда на Джексона, чтобы безбожно слить остаток сезона. К тому же последние матчи джазмены очень хорошо проводят
... На матч должны бесплатно пускать и всем хот-доги.
В принципе, можно набрать игроков из зрителей. Разницы никакой не будет
Это тот матч, в котором каждая команда будет стараться проиграть
Игра в поддавки
Тоже мне новость, из неожиданного только Уэстбрук...
Игра была равна играли два....
Г-на?)
Дерозан 82 очка)
Ваш ход Юта.
Юта ответит том, что вообще на матч не выйдет. Танковать, так до конца
