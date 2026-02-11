В матче с «Ютой» у «Кингз» будут отсутствовать 6 игроков, включая 4 стартовых

«Сакраменто» хочет упрочить позицию в лотерее драфта.

«Кингз» идут на последнем месте в НБА с показателями 12-43. В гостевом матче с «Ютой» команда выйдет на площадку без 6 игроков, включая 4 баскетболистов стартового состава.

Игру пропускают Расселл Уэстбрук (голеностоп), Зак Лавин (палец), Малик Монк (болезнь), Домантас Сабонис (спина), Де′Андре Хантер (глаз) и Киган Мюррэй (голеностоп).