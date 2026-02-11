4

Кендрик Перкинс: «Лейкерс» не нацелены на победу в чемпионате. Я согласен со словами Леброна»

Кендрик Перкинс о чемпионских перспективах «Лейкерс».

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс отреагировал на слова Леброна Джеймса после поражения «Лейкерс» в матче с «Тандер».

Форвард назвал главное отличие между командами: «Хотите сравнить нас с «Тандер»? Они – чемпионская команда, мы – нет».

«Я согласен с Леброном.

Честно говоря, «Лейкерс» не собирали состав чемпионского уровня с 2020 года. И они сказали нам все, что нужно было сказать, когда провели этот обмен и приобрели Люка Кеннарда. Их внимание не сосредоточено на завоевании чемпионского титула.

Нельзя иметь на площадке одновременно двух игроков, которые будут съедать большую часть вашей зарплатной ведомости и через которых соперники при этом будут постоянно вести свои атаки. Так это не работает», – считает Перкинс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Это было неочевидно только слепому…зачем сейчас менять все активы,а потом 5 лет бороться с сакраменто за 15 строчку ?еще и без пиков
У Лал две цели на этот сезон. 1)Сыграть Луку. 2)Летом выпнуть Брона. И это будет сделано. Тогда в Следующем сезоне собирать команду под Луку и за гайкой. Если не сделают, Лука свалит. Тут все просто.
Этот сезон проходной. В идеале ушёл бы Леброн в Кавс и много истекающих, продлить Ривза за копейки, и набрать ростер. Но это при нормальном ГМ но у нас любитель чая
