Кендрик Перкинс: «Лейкерс» не нацелены на победу в чемпионате. Я согласен со словами Леброна»

Кендрик Перкинс о чемпионских перспективах «Лейкерс».

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс отреагировал на слова Леброна Джеймса после поражения «Лейкерс» в матче с «Тандер».

Форвард назвал главное отличие между командами: «Хотите сравнить нас с «Тандер»? Они – чемпионская команда, мы – нет».

«Я согласен с Леброном.

Честно говоря, «Лейкерс» не собирали состав чемпионского уровня с 2020 года. И они сказали нам все, что нужно было сказать, когда провели этот обмен и приобрели Люка Кеннарда. Их внимание не сосредоточено на завоевании чемпионского титула.

Нельзя иметь на площадке одновременно двух игроков, которые будут съедать большую часть вашей зарплатной ведомости и через которых соперники при этом будут постоянно вести свои атаки. Так это не работает», – считает Перкинс.