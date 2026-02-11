Реджи Миллер: «Возвращение НБА в Сиэтл – уже решенный вопрос»
Прославленный игрок НБА Реджи Миллер в эфире Dan Patrick Show выразил уверенность, что у Сиэтла в обозримом будущем снова появится свой клуб НБА.
«НБА уже определилась с экспансией в Вегас? Я считаю, что возвращение НБА в Сиэтл – вот где уже решенный вопрос.
Лиге вообще не стоило уезжать из Сиэтла – там замечательные болельщики, преданные увлеченные. Посмотрите на тех же фанатов «Сихоукс», которые приехали на Супербоул.
Играть против них на выезде было всегда очень сложно. Какие там собирались команды в разные годы. Гэри Пэйтон, Нэйт Макмиллан, Дэйл Эллис. Богатейшая история. Уверен, владельцы проголосуют за это. Так что про два города можно сказать, что вопрос уже решен. У нас будет две новые команды», – заявил Миллер.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Dan Patrick Show
Мне вот интересно, а арена есть ли там для НБА подходящая?