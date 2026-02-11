10

Реджи Миллер: «Возвращение НБА в Сиэтл – уже решенный вопрос»

Прославленный игрок НБА Реджи Миллер в эфире Dan Patrick Show выразил уверенность, что у Сиэтла в обозримом будущем снова появится свой клуб НБА.

«НБА уже определилась с экспансией в Вегас? Я считаю, что возвращение НБА в Сиэтл – вот где уже решенный вопрос.

Лиге вообще не стоило уезжать из Сиэтла – там замечательные болельщики, преданные увлеченные. Посмотрите на тех же фанатов «Сихоукс», которые приехали на Супербоул.

Играть против них на выезде было всегда очень сложно. Какие там собирались команды в разные годы. Гэри Пэйтон, Нэйт Макмиллан, Дэйл Эллис. Богатейшая история. Уверен, владельцы проголосуют за это. Так что про два города можно сказать, что вопрос уже решен. У нас будет две новые команды», – заявил Миллер.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Dan Patrick Show
Подпишут Кешу на драфте расширения, чтобы красивая история была
Ответ Карлик на гормонах
Подпишут Кешу на драфте расширения, чтобы красивая история была
из того Сиэтла ещё Джефф Грин остался в лиге и тоже за Хьюстон бегает.
Ответ Карлик на гормонах
Подпишут Кешу на драфте расширения, чтобы красивая история была
И тут же отчислят чтобы так и не сыграл)
Тем не менее, Миллер не владелец, а у них свои соображения. Несколько месяцев назад был интересный комментарий от Кьюбана по поводу европейского проекта НБА. Он высказался в том духе, что новые команды НБА из США, по сути, не приносят новых доходов лиге, т.к. база болельщиков та же самая, и речь идет во многом о перераспределении существующих доходов. Вряд ли это полностью так, но это тем не менее позиция владельца.
А вот интересно, в Суперсоникс, есть закрепленные номера, я вот не уверен, но это же тоже самое, что джерси под сводами? Когда команда переехала, получается вывод номера и майка под сводами канули в лето? Или все это переехало в Оклу вместе с клубом? В таком случае по любому надо возвращать NBA в Сиэтл. Там и фанатская база уже есть, и пару джерси надо повесить - 20 и 40
Ответ Виктор Шакуров
А вот интересно, в Суперсоникс, есть закрепленные номера, я вот не уверен, но это же тоже самое, что джерси под сводами? Когда команда переехала, получается вывод номера и майка под сводами канули в лето? Или все это переехало в Оклу вместе с клубом? В таком случае по любому надо возвращать NBA в Сиэтл. Там и фанатская база уже есть, и пару джерси надо повесить - 20 и 40
Недавно поверхностно изучил вопрос. Я так понял, что номера выведенные есть, их немного. Если команда вернется, то она будет являться продолжателем Суперсоникс в полном объеме и выведенные номера под сводом будут.

Мне вот интересно, а арена есть ли там для НБА подходящая?
Ответ Друг Джордана
Недавно поверхностно изучил вопрос. Я так понял, что номера выведенные есть, их немного. Если команда вернется, то она будет являться продолжателем Суперсоникс в полном объеме и выведенные номера под сводом будут. Мне вот интересно, а арена есть ли там для НБА подходящая?
есть, уже лет 5, как нхловская команда из сиэтла появилась
давно решённый, вопрос в сроках и финансировании
