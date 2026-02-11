Джордан Миллер ввел мяч из-за лицевой, а затем сам же подхватил его и начал ведение

В матче «Рокетс» – «Клипперс» случился курьезный эпизод.

Форвард «Клипперс » Джордан Миллер в третьей четверти встречи с «Рокетс» (95:102) ввел мяч из-за лицевой линии, а через несколько секунд сам же подхватил игровой снаряд и начал атаку команды.

Судьи зафиксировали нарушение, после чего Миллер начал выражать негодование таким решением.