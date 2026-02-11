Видео
3

Джордан Миллер ввел мяч из-за лицевой, а затем сам же подхватил его и начал ведение

В матче «Рокетс» – «Клипперс» случился курьезный эпизод.

Форвард «Клипперс» Джордан Миллер в третьей четверти встречи с «Рокетс» (95:102) ввел мяч из-за лицевой линии, а через несколько секунд сам же подхватил игровой снаряд и начал атаку команды.

Судьи зафиксировали нарушение, после чего Миллер начал выражать негодование таким решением.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BrickCenter
судьи
logoДжордан Миллер
logoКлипперс
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoХьюстон
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
судья в метре: ʕ•ᴥ•ʔ
Память как у белки: уже не помнит, что 3 секунды назад было...
Ответ Eskender
Память как у белки: уже не помнит, что 3 секунды назад было...
комментатор, кстати, тоже не следит за игрой, удивляется свистку)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кевин Дюрэнт провел 1000-й матч с 20 очками и более (26) в победной встрече с «Клипперс»
11 февраля, 06:40Видео
НБА. «Хьюстон» победил «Клипперс», 40 очков Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» разгромить «Лейкерс» и другие результаты
11 февраля, 05:59
Хьюстон – Клипперс: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 11 февраля 2026
10 февраля, 23:30Пользовательская новость
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» опустилась на 3‑е место, «Нью-Йорк» поднялся на 4-ю строчку
9 февраля, 17:19
Рекомендуем
Главные новости
Евгений Пашутин и Велимир Перасович назвали стартовые составы команд Матча всех звезд Лиги ВТБ
16 минут назадФото
Тим Макмэн о проблеме «танкинга»: «Штрафы – это просто PR-тактика от Адама Сильвера, погрозили пальчиком»
24 минуты назад
Бобби Маркс: «Менеджер одной из команд сказал, что выписал бы чек с открытой суммой за место в Топ-3 драфта»
38 минут назад
«Партизан» отказал 4 клубам НБА, пытавшимся заполучить Исаака Бонгу
53 минуты назад
Джеди Осман назвал причиной стычки в конце матча празднование победы соперником на логотипе «Панатинаикоса»: «Нельзя проявлять неуважение к этому клубу»
сегодня, 12:32
Майк Джеймс намерен покинуть «Монако»: «Не надо мне врать и говорить, что деньги вот-вот придут, когда их нет, выставляя меня дураком»
сегодня, 12:11
Андрей Кириленко: «Главное, что Дёмин победил на матче новичков, как и я, и Леха Швед»
сегодня, 11:48
Владелец «Финикса» Мэтью Ишбиа забросил через 229-сантиметрового Тако Фалла
сегодня, 11:33Видео
В НБА нарастает уверенность, что Леброн Джеймс вернется в «Кливленд» для «величайшего прощального тура»
сегодня, 11:18
Лука Дончич: «До 41 года я играть не собираюсь, это уж точно»
сегодня, 10:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Варезе» встретится с «Брешией», «Триест» сыграет с «Наполи» и другие матчи
сегодня, 09:15
ACB. «Сарагоса» встретится с «Ховентудом», «Тенерифе» примет «Бреоган» и другие матчи
сегодня, 12:35
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» уступил «Бахчешехиру», «Бурсаспор» сыграет против «Бешикташа»
сегодня, 12:35
Чемпионат Греции. «Ираклис» сыграет с «Олимпиакосом», ПАОК встретится с АЕКом и другие матчи
сегодня, 12:35
Чемпионат Франции. «Страсбур» примет «Бурк», «Нанси» – «Виллербан» и другие матчи
сегодня, 12:35
Премьер-лига. Женщины. УГМК принимает «Динамо Москва»
сегодня, 12:35Live
Пейдж Бекерс проиграла Челси Грэй в четвертьфинале турнира один на один
сегодня, 09:40Видео
Чемпионат Франции. «Шоле» победил «Гравлин-Дюнкерк»
вчера, 21:37
Адриатическая лига. «Студентски центар» победил «Спартак Суботица», «Вена» справилась с КРКА
вчера, 21:37
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» проиграл «Манисе»
вчера, 18:45
Рекомендуем