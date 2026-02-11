Дирк Новицки не будет участвовать в приобретении итальянской «Кремоны»

Дирк Новицки отрицает планы в Италии.

Инвестиционная группа во главе с Донни Нельсоном оценивает возможность приобретения итальянской «Кремоны » для участия в европейском проекте НБА .

Среди инвесторов – Лука Дончич .

Представитель Дирка Новицки Скотт Томлин опроверг участие легендарного баскетболиста в этом проекте.