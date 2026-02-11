  • Спортс
Пол Пирс сравнил дуэт Митчелл – Харден со связкой Джеймса и Уэйда: «Кто-то из них должен быть готов пойти на жертвы»

Пол Пирс назвал важное условие эффективности связки Митчелл – Харден.

Чемпион НБА Пол Пирс сравнил новый дуэт «Кавальерс» Донован Митчелл – Джеймс Харден со связкой Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда в «Хит».

Бывший игрок «Бостона» считает, что пользу такое сочетание может принести только если кто-то из звездных игроков будет готов отказаться от привычной роли и подстраиваться под напарника.

«Кто-то должен быть более готов к этому, чем другой, потому что именно так они могут добиться эффективности. Кто-то должен сказать: «Хорошо, я готов отдать мяч».

Вспомните Уэйда и Джеймса в «Майами». Дуэйну пришлось учиться играть иначе после объединения, играть рядом с Леброном», – считает Пирс.

В настоящее время Митчелл занимает 4-е место в лиге по коэффициенту использования, а Харден находится на 6-м месте.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Ticket & The Truth
Да тут, по-моему, всем понятно, кто пойдет на жертвы)))
