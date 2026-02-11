Стивен Эй Смит: «Здоровый Тейтум делает «Селтикс» командой Топ-2 на Востоке. Проблема в том, что он не выздоровел до конца»

Стивен Эй Смит о желании Тейтума вернуться в этом сезоне.

Телеведущий Стивен Эй Смит считает, что форварду «Селтикс» Джейсону Тейтуму не следует форсировать возвращение в строй после травмы ахилла.

«Здоровый Тейтум автоматически делает «Селтикс» командой уровня Топ-2 на Востоке. Проблема в том, что он не выздоровел до конца. На каком бы этапе не вернулся Тейтум, он не будет готов на сто процентов. К тому же существует вероятность рецидива.

Возвращение по ходу этого сезона может дать команде временный импульс, на каком-то отрезке, но глобально скажется, скорее, негативно. У «Бостона» сложилась определенная химия, Джейлен Браун взял на себя лидерские функции, тренеры нашли рабочие сочетания. Они делают это весь сезон. Вся эта работа может оказаться в каком-то смысле напрасной, Брауну придется отойти слегка в тень. Не уверен, что это сделает их фаворитами», – считает журналист ESPN.