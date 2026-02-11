  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стивен Эй Смит: «Здоровый Тейтум делает «Селтикс» командой Топ-2 на Востоке. Проблема в том, что он не выздоровел до конца»
6

Стивен Эй Смит: «Здоровый Тейтум делает «Селтикс» командой Топ-2 на Востоке. Проблема в том, что он не выздоровел до конца»

Стивен Эй Смит о желании Тейтума вернуться в этом сезоне.

Телеведущий Стивен Эй Смит считает, что форварду «Селтикс» Джейсону Тейтуму не следует форсировать возвращение в строй после травмы ахилла.

«Здоровый Тейтум автоматически делает «Селтикс» командой уровня Топ-2 на Востоке. Проблема в том, что он не выздоровел до конца. На каком бы этапе не вернулся Тейтум, он не будет готов на сто процентов. К тому же существует вероятность рецидива.

Возвращение по ходу этого сезона может дать команде временный импульс, на каком-то отрезке, но глобально скажется, скорее, негативно. У «Бостона» сложилась определенная химия, Джейлен Браун взял на себя лидерские функции, тренеры нашли рабочие сочетания. Они делают это весь сезон. Вся эта работа может оказаться в каком-то смысле напрасной, Брауну придется отойти слегка в тень. Не уверен, что это сделает их фаворитами», – считает журналист ESPN.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: First Take
logoДжейсон Тейтум
logoДжейлен Браун
logoНБА
logoБостон
logoСтивен Эй Смит
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Получается, Тэйтум ничего не меняет, так как Бостон и так топ 2 Востока, поэтому пусть восстанавливается дальше
Ответ Карлик на гормонах
Получается, Тэйтум ничего не меняет, так как Бостон и так топ 2 Востока, поэтому пусть восстанавливается дальше
Топ-2 регулярки на Востоке и топ-2 Востока это разные вещи. В любой серии ПО этому набору ролевиков рядом Брауном будет намного тяжелее, чем сейчас, и перфомансы звезд всегда имеют решающее значение
Ответ Dial High
Топ-2 регулярки на Востоке и топ-2 Востока это разные вещи. В любой серии ПО этому набору ролевиков рядом Брауном будет намного тяжелее, чем сейчас, и перфомансы звезд всегда имеют решающее значение
Вы новость читали? Там про топ-2 Востока 😂
Со здоровым Тэйтумом, как по мне, Бостон главный фаворит Востока будет.
Разбудите кто-нибудь этого аналитика, сообщите ему, что Бостон прямо сейчас и без Тэйтума топ-2 на Востоке.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Браун: «Годами жертвовал ради того, чтобы «Селтикс» стали командой чемпионского уровня. Сейчас это должно быть заметно»
28 января, 06:48
Джейлен Браун наиграл на MVP сезона? Разбираем детально
16 января, 21:10
«Селтикс» лишились Тейтума, но сохранили безумную атаку. Все объясняет философия стоицизма
14 декабря 2025, 09:10
Несколько вещей, изменивших весь сезон «Бостона»
11 декабря 2025, 08:45Трибуна
Рекомендуем
Главные новости
Евгений Пашутин и Велимир Перасович назвали стартовые составы команд Матча всех звезд Лиги ВТБ
15 минут назадФото
Тим Макмэн о проблеме «танкинга»: «Штрафы – это просто PR-тактика от Адама Сильвера, погрозили пальчиком»
23 минуты назад
Бобби Маркс: «Менеджер одной из команд сказал, что выписал бы чек с открытой суммой за место в Топ-3 драфта»
37 минут назад
«Партизан» отказал 4 клубам НБА, пытавшимся заполучить Исаака Бонгу
52 минуты назад
Джеди Осман назвал причиной стычки в конце матча празднование победы соперником на логотипе «Панатинаикоса»: «Нельзя проявлять неуважение к этому клубу»
сегодня, 12:32
Майк Джеймс намерен покинуть «Монако»: «Не надо мне врать и говорить, что деньги вот-вот придут, когда их нет, выставляя меня дураком»
сегодня, 12:11
Андрей Кириленко: «Главное, что Дёмин победил на матче новичков, как и я, и Леха Швед»
сегодня, 11:48
Владелец «Финикса» Мэтью Ишбиа забросил через 229-сантиметрового Тако Фалла
сегодня, 11:33Видео
В НБА нарастает уверенность, что Леброн Джеймс вернется в «Кливленд» для «величайшего прощального тура»
сегодня, 11:18
Лука Дончич: «До 41 года я играть не собираюсь, это уж точно»
сегодня, 10:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Варезе» встретится с «Брешией», «Триест» сыграет с «Наполи» и другие матчи
сегодня, 09:15
ACB. «Сарагоса» встретится с «Ховентудом», «Тенерифе» примет «Бреоган» и другие матчи
сегодня, 12:35
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» уступил «Бахчешехиру», «Бурсаспор» сыграет против «Бешикташа»
сегодня, 12:35
Чемпионат Греции. «Ираклис» сыграет с «Олимпиакосом», ПАОК встретится с АЕКом и другие матчи
сегодня, 12:35
Чемпионат Франции. «Страсбур» примет «Бурк», «Нанси» – «Виллербан» и другие матчи
сегодня, 12:35
Премьер-лига. Женщины. УГМК принимает «Динамо Москва»
сегодня, 12:35Live
Пейдж Бекерс проиграла Челси Грэй в четвертьфинале турнира один на один
сегодня, 09:40Видео
Чемпионат Франции. «Шоле» победил «Гравлин-Дюнкерк»
вчера, 21:37
Адриатическая лига. «Студентски центар» победил «Спартак Суботица», «Вена» справилась с КРКА
вчера, 21:37
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» проиграл «Манисе»
вчера, 18:45
Рекомендуем