«Хотел вернуться на площадку». Виктор Вембаньяма уверен, что смог бы набрать 60 очков в игре с «Лейкерс»
Вембаньяма рассказал о раннем уходе в потенциально рекордном матче.
Лучший показатель результативности Виктора Вембаньямы в НБА – 50 очков (ноябрь 2024). Форвард «Сперс» набрал 40 за 26 минут в победном матче с «Лейкерс» и закончил выступление в 3-й четверти.
Баскетболиста спросили, чувствовал ли он возможность взять планку в 60 очков.
«Конечно. Уверен в этом. Но нам нужно быть свежими и завтра (бэк-ту-бэк против «Уорриорз»). Снова заявить о себе. Это командная игра, реальное значение имеет только графа «победы».
Конечно, я был готов вернуться на площадку. Настаивал на этом. Но тренеры правильно решили не выпускать меня. Надо думать о будущем.
Но в таких матчах просыпается жадность. Она нужна в каждой игре, желание большего», – поделился Вембаньяма.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да я думаю, если бы он чисто целью задался, он бы сегодня и брайантовские 81 перебил, в Лейкерс вообще не могли против него защищаться, мало того, что играл третий состав, так там в основном все ещё и мелкие были и с плохой защитой впридачу. Вот примерно так, наверное, выглядел ранний Уилт против сантехников
Да я думаю, если бы он чисто целью задался, он бы сегодня и брайантовские 81 перебил, в Лейкерс вообще не могли против него защищаться, мало того, что играл третий состав, так там в основном все ещё и мелкие были и с плохой защитой впридачу. Вот примерно так, наверное, выглядел ранний Уилт против сантехников
Для этого нужно было конусом в защите отбегать, чтоб гандикап держать приемлимый. Есть чему поучиться молодому у братана своего старшего, Эмбиида, грозы шарлотт и прочих танкующих команд
Да я думаю, если бы он чисто целью задался, он бы сегодня и брайантовские 81 перебил, в Лейкерс вообще не могли против него защищаться, мало того, что играл третий состав, так там в основном все ещё и мелкие были и с плохой защитой впридачу. Вот примерно так, наверное, выглядел ранний Уилт против сантехников
Кобе тоже набрал 81 против сантехников или там уже маляры были?
Вить, ну сегодня наберешь 60, сегодня можно будет песок собрать
Вить, ну сегодня наберешь 60, сегодня можно будет песок собрать
Почему песок? Он молод
Почему песок? Он молод
твоих любимцев сегодня убирать придется, дальше сам додумаешь
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем