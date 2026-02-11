«Хотел вернуться на площадку». Виктор Вембаньяма уверен, что смог бы набрать 60 очков в игре с «Лейкерс»

Вембаньяма рассказал о раннем уходе в потенциально рекордном матче.

Лучший показатель результативности Виктора Вембаньямы в НБА – 50 очков (ноябрь 2024). Форвард «Сперс» набрал 40 за 26 минут в победном матче с «Лейкерс » и закончил выступление в 3-й четверти.

Баскетболиста спросили, чувствовал ли он возможность взять планку в 60 очков.

«Конечно. Уверен в этом. Но нам нужно быть свежими и завтра (бэк-ту-бэк против «Уорриорз»). Снова заявить о себе. Это командная игра, реальное значение имеет только графа «победы».

Конечно, я был готов вернуться на площадку. Настаивал на этом. Но тренеры правильно решили не выпускать меня. Надо думать о будущем.

Но в таких матчах просыпается жадность. Она нужна в каждой игре, желание большего», – поделился Вембаньяма.