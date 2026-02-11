Видео
2

Паскаль Сиакам (30) и Джейлен Брансон (40) устроили дуэль в матче с 39 сменами лидера

«Пэйсерс» победили «Никс» в упорной борьбе.

Матч «Индианы» в Нью-Йорке завершился победой гостей со счетом 137:134 в овертайме.

Лидер в игре менялся 39 раз – рекордный показатель в этом сезоне.

На счету форварда «Индианы» Паскаля Сиакама 30 очков (11 из 26 с игры, 3 из 10 из-за дуги, 5 из 10 с линии), 6 подборов, 4 передачи и 3 перехвата.

Защитник Эндрю Нембхард добавил дабл-дабл – 24 очка (9 из 16 с игры, 4 из 8 из-за дуги) и 10 передач.

Разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон набрал 40 очков (15 из 31 с игры, 4 из 14 трехочковых, 6 из 8 штрафных), 5 подборов и 8 передач.

Защитник Джош Харт оформил трипл-дабл – 15 очков, 11 подборов и 11 передач.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoДжош Харт
logoНью-Йорк
logoЭндрю Нембхард
logoИндиана
logoНБА
logoДжейлен Брансон
logoПаскаль Сиакам
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Абсолютный рекорд НБА по количеству смен лидера в одном матче - 45 раз. Играли Бруклин и Атланта 7 декабря 2023 года
Индиана изо всех сил бьётся, чтобы отдать свой защищённый топ 4 пик Клипперс!
Надо будет, и 3 овертайма будут драться до последнего! 💪💪💪
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс, Джамал Мюррэй, Дени Авдия и Норман Пауэлл – среди запасных на Матч всех звезд НБА
2 февраля, 04:37Фото
Джош Харт: «У «Никс» не было собрания игроков. Мы просто прояснили ситуацию во время тренировки и на просмотре видео»
22 января, 07:59
Никола Йокич, Энтони Эдвардс и Шэй Гилджес-Александер – в топ-3 лучших игроков 2025 года по версии НБА
2 января, 17:06
Рекомендуем
Главные новости
Евгений Пашутин и Велимир Перасович назвали стартовые составы команд Матча всех звезд Лиги ВТБ
14 минут назадФото
Тим Макмэн о проблеме «танкинга»: «Штрафы – это просто PR-тактика от Адама Сильвера, погрозили пальчиком»
22 минуты назад
Бобби Маркс: «Менеджер одной из команд сказал, что выписал бы чек с открытой суммой за место в Топ-3 драфта»
36 минут назад
«Партизан» отказал 4 клубам НБА, пытавшимся заполучить Исаака Бонгу
51 минуту назад
Джеди Осман назвал причиной стычки в конце матча празднование победы соперником на логотипе «Панатинаикоса»: «Нельзя проявлять неуважение к этому клубу»
сегодня, 12:32
Майк Джеймс намерен покинуть «Монако»: «Не надо мне врать и говорить, что деньги вот-вот придут, когда их нет, выставляя меня дураком»
сегодня, 12:11
Андрей Кириленко: «Главное, что Дёмин победил на матче новичков, как и я, и Леха Швед»
сегодня, 11:48
Владелец «Финикса» Мэтью Ишбиа забросил через 229-сантиметрового Тако Фалла
сегодня, 11:33Видео
В НБА нарастает уверенность, что Леброн Джеймс вернется в «Кливленд» для «величайшего прощального тура»
сегодня, 11:18
Лука Дончич: «До 41 года я играть не собираюсь, это уж точно»
сегодня, 10:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Варезе» встретится с «Брешией», «Триест» сыграет с «Наполи» и другие матчи
сегодня, 09:15
ACB. «Сарагоса» встретится с «Ховентудом», «Тенерифе» примет «Бреоган» и другие матчи
сегодня, 12:35
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» уступил «Бахчешехиру», «Бурсаспор» сыграет против «Бешикташа»
сегодня, 12:35
Чемпионат Греции. «Ираклис» сыграет с «Олимпиакосом», ПАОК встретится с АЕКом и другие матчи
сегодня, 12:35
Чемпионат Франции. «Страсбур» примет «Бурк», «Нанси» – «Виллербан» и другие матчи
сегодня, 12:35
Премьер-лига. Женщины. УГМК принимает «Динамо Москва»
сегодня, 12:35Live
Пейдж Бекерс проиграла Челси Грэй в четвертьфинале турнира один на один
сегодня, 09:40Видео
Чемпионат Франции. «Шоле» победил «Гравлин-Дюнкерк»
вчера, 21:37
Адриатическая лига. «Студентски центар» победил «Спартак Суботица», «Вена» справилась с КРКА
вчера, 21:37
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» проиграл «Манисе»
вчера, 18:45
Рекомендуем