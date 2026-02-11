Паскаль Сиакам (30) и Джейлен Брансон (40) устроили дуэль в матче с 39 сменами лидера

«Пэйсерс» победили «Никс» в упорной борьбе.

Матч «Индианы» в Нью-Йорке завершился победой гостей со счетом 137:134 в овертайме.

Лидер в игре менялся 39 раз – рекордный показатель в этом сезоне.

На счету форварда «Индианы» Паскаля Сиакама 30 очков (11 из 26 с игры, 3 из 10 из-за дуги, 5 из 10 с линии), 6 подборов, 4 передачи и 3 перехвата.

Защитник Эндрю Нембхард добавил дабл-дабл – 24 очка (9 из 16 с игры, 4 из 8 из-за дуги) и 10 передач.

Разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон набрал 40 очков (15 из 31 с игры, 4 из 14 трехочковых, 6 из 8 штрафных), 5 подборов и 8 передач.

Защитник Джош Харт оформил трипл-дабл – 15 очков, 11 подборов и 11 передач.